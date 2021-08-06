🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после четырнадцатого дня: Россия – пятая, лидирует Китай

В тринадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 28 комплектов медалей. Четыре из них взяли российские спортсмены:

🥇 Заурбек Сидаков (вольная борьба)

🥈 Муслим Гаджимагомедов (бокс)

🥉🥉 Зенфира Магомедалиева (бокс), Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская (велотрек)

Китай остается лидером с 36 золотыми медалями. Россия располагается на пятой строчке с 62 медалями (17 золотых). До конца Олимпиады осталось два дня, она завершится 8 августа.