Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020

🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после четырнадцатого дня: Россия – пятая, лидирует Китай

3 часа назад

В тринадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 28 комплектов медалей. Четыре из них взяли российские спортсмены:

🥇 Заурбек Сидаков (вольная борьба)

🥈 Муслим Гаджимагомедов (бокс)

🥉🥉 Зенфира Магомедалиева (бокс), Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская (велотрек)

Китай остается лидером с 36 золотыми медалями. Россия располагается на пятой строчке с 62 медалями (17 золотых). До конца Олимпиады осталось два дня, она завершится 8 августа.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Олимпиада-2020: результаты четырнадцатого дня – 6 августа 2021 года
Италия опередила на 0,01 секунды Великобританию и выиграла эстафету в легкой атлетике впервые в истории
🥇 Канада выиграла женский футбольный турнир Олимпиады, победив в серии пенальти. Швеция во второй раз подряд проиграла финал
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020