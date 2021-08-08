В Токио началась церемония закрытия Олимпиады-2020

Это 32-е летние Олимпийские игры. Из-за пандемии коронавируса их проведение сдвинулось на год: 2020 (но год сохранился в названии) → 2021.

Олимпиаду-2020 выиграла сборная 🇺🇸 США – у нее 113 медалей (39+41+33). 🇷🇺 Россия выиграла 71 медаль (20+28+23) и заняла пятое место.

Медальный зачет Олимпиады-2020

На церемонии закрытия знаменосцем сборной России стал Абдулрашид Садулаев.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 🇫🇷 Париже в 2024 году.