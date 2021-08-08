Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020

В Токио началась церемония закрытия Олимпиады-2020

3 часа назад

Это 32-е летние Олимпийские игры. Из-за пандемии коронавируса их проведение сдвинулось на год: 2020 (но год сохранился в названии) → 2021.

Олимпиаду-2020 выиграла сборная 🇺🇸 США – у нее 113 медалей (39+41+33). 🇷🇺 Россия выиграла 71 медаль (20+28+23) и заняла пятое место.

Медальный зачет Олимпиады-2020

На церемонии закрытия знаменосцем сборной России стал Абдулрашид Садулаев.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 🇫🇷 Париже в 2024 году.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Эта Олимпиада − сплошные проблемы и обуза для всех. Японцы − против, убытки − 22 млрд, на трибунах − пустота
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020