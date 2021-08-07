Олимпиада-2020
Сборная России по синхронному плаванию выиграла шестую Олимпиаду подряд
3 часа назад
Сборная России по синхронному плаванию – олимпийский чемпион-2020 в командном турнире. В тройку попали 🇨🇳 Китай и 🇺🇦 Украина.
- Это шестая победа команды подряд на Олимпиадах. Последний раз Россия не выигрывала олимпийское золото в 1996 году. Тогда было четвертое место, а чемпионками стали США.
- Россия побеждала в шести Олимпиадах в дуэтах и командном турнире.
- Светлана Ромашина – семикратная олимпийская чемпионка. В Токио она взяла два золота.
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