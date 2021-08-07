Сборная России по синхронному плаванию выиграла шестую Олимпиаду подряд

Сборная России по синхронному плаванию – олимпийский чемпион-2020 в командном турнире. В тройку попали 🇨🇳 Китай и 🇺🇦 Украина.

Это шестая победа команды подряд на Олимпиадах. Последний раз Россия не выигрывала олимпийское золото в 1996 году. Тогда было четвертое место, а чемпионками стали США.

Россия побеждала в шести Олимпиадах в дуэтах и командном турнире.

Светлана Ромашина – семикратная олимпийская чемпионка. В Токио она взяла два золота.