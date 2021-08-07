Олимпиада-2020: результаты пятнадцатого дня – 7 августа 2021 года

В пятнадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 34 комплекта наград. Россия добавила семь медалей (три золота, три серебра и бронза) в общий зачет и поднялась на четвертое место:

🥇 Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту.

🥇 Абдулрашид Садулаев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весе до 97 кг.

🥇 Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото.

🥈 Мужская сборная России по волейболу проиграла финал Франции.

🥈 Дина Аверина стала второй в личном многоборье по художественной гимнастике.

🥈 Олег Стояновский и Вячеслав Красильников выиграли серебряные медали в пляжном волейболе.

🥉 Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером по вольной борьбе в весе до 65 кг.

Медальный зачет Олимпиады-2020

7 августа

Баскетбол

Мужчины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇫🇷 Франция.

3. 🇦🇺 Австралия.

Женщины:

3. 🇫🇷 Франция.

Бейсбол

Мужчины:

1. 🇯🇵 Япония.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇩🇴 Доминиканская Республика.

Бокс

До 52 кг, мужчины:

1. 🇬🇧 Галаль Яфай.

2. 🇵🇭 Карло Паалам.

До 52 кг, женщины:

1. 🇧🇬 Стойка Крастева.

2. 🇹🇷 Бусе Чакыроглу.

До 75 кг, мужчины:

1. 🇧🇷 Эберт Соуза.

2. 🇺🇦 Александр Хижняк.

До 69 кг, женщины:

1. 🇹🇷 Бусеназ Сюрменели.

2. 🇨🇳 Гу Хун.

Велоспорт

Трек, мэдисон, мужчины:

1. 🇩🇰 Дания.

2. 🇬🇧 Великобритания.

3. 🇫🇷 Франция.

Вольная борьба

До 65 кг, мужчины:

1. 🇯🇵 Такуто Отогуро.

2. 🇦🇿 Гаджи Алиев.

3. 🇷🇺 Гаджимурад Рашидов.

3. 🇮🇳 Баджранг Пуния.

До 97 кг, мужчины:

1. 🇷🇺 Абдулрашид Садулаев.

2. 🇺🇸 Кайл Снайдер.

3. 🇨🇺 Рейнерис Салас.

3. 🇮🇹 Абраам Коньедо.

До 50 кг, женщины:

1. 🇯🇵 Юи Сусаки.

2. 🇨🇳 Сунь Янань.

3. 🇦🇿 Мария Стадник.

3. 🇺🇸 Сара Хилдебрандт.

Водное поло

Женщины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇪🇦 Испания.

3. 🇭🇺 Венгрия.

Женская сборная России по водному поло проиграла матч за бронзу на Олимпиаде-2020

Волейбол

Мужчины:

1. 🇫🇷 Франция.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇦🇷 Аргентина.

Гандбол

Мужчины:

1. 🇫🇷 Франция.

2. 🇩🇰 Дания.

3. 🇪🇦 Испания.

Художественная гимнастика

Многоборье, личное первенство, женщины:

1. 🇮🇱 Ашрам Линой.

2. 🇷🇺 Дина Аверина.

3. 🇧🇾 Алина Горносько.

Гольф

Индивидуальное первенство, женщины:

1. 🇺🇸 Нелли Корда.

2. 🇯🇵 Моне Инами.

3. 🇳🇿 Лидия Ко.

Гребля на байдарках и каноэ

Каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины:

1. 🇧🇷 Исакиас Кейрос.

2. 🇨🇳 Лю Хао.

3. 🇲🇩 Сергей Тарновский.

Каноэ-двойки, 500 м, женщины:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇺🇦 Украина.

3. 🇨🇦 Канада.

Байдарки-четверки, 500 м, женщины:

1. 🇭🇺 Венгрия.

2. 🇧🇾 Беларусь.

3. 🇵🇱 Польша.

Байдарки-четверки, 500 м, мужчины:

1. 🇩🇪 Германия.

2. 🇪🇦 Испания.

3. 🇸🇰 Словакия.

Карате

До 61 кг, женщины:

1. 🇪🇬 Ферьял Абделазиз.

2. 🇦🇿 Ирина Зарецкая.

3. 🇰🇿 Софья Берульцева.

3. 🇨🇳 Гун Ли.

До 75 кг, мужчины:

1. 🇮🇷 Саджад Ганджзаде.

2. 🇸🇦 Тарек Хамеди.

3. 🇹🇷 Угур Акташ.

3. 🇯🇵 Рютаро Арага.

Конный спорт

Конкур, командное первенство:

1. 🇸🇪 Швеция.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇧🇪 Бельгия.

Легкая атлетика

Марафон, женщины:

1. 🇰🇪 Перес Джепчирчир.

2. 🇰🇪 Юригит Косгеи.

3. 🇺🇸 Молли Сейдел.

Прыжки в высоту, женщины:

1. 🇷🇺 Мария Ласицкене.

2. 🇦🇺 Никола Макдермотт.

3. 🇺🇦 Ярослава Магучих.

10 000 м, женщины:

1. 🇳🇱 Сифан Хассан.

2. 🇧🇭 Калкидан Гезахегне.

3. 🇪🇹 Летесенбет Гидей.

Метание копья, мужчины:

1. 🇮🇳 Нирадж Чопра.

2. 🇨🇿 Якуб Вадлейх.

3. 🇨🇿 Витезслав Веселы.

1500 м, мужчины:

1. 🇳🇴 Якоб Ингебригтсен.

2. 🇰🇪 Тимоти Черуйот.

3. 🇬🇧 Джош Керр.

Эстафета 4х400 м, женщины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇵🇱 Польша.

3. 🇯🇲 Ямайка.

Эстафета 4х400 м, мужчины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇳🇱 Нидерланды.

3. 🇧🇼 Ботсвана.

Пляжный волейбол

Мужчины:

1. 🇳🇴 Мол – Сорум.

2. 🇷🇺 Стояновский – Красильников.

3. 🇶🇦 Шериф Юнусс – Ахмед Тиджан.

Прыжки в воду

Вышка 10 м, мужчины:

1. 🇨🇳 Цао Юань.

2. 🇨🇳 Ян Цзянь.

3. 🇬🇧 Томас Дэйли.

Синхронное плавание

Команды, женщины:

1. 🇷🇺 Россия.

2. 🇨🇳 Китай.

3. 🇺🇦 Украина.

Современное пятиборье

Индивидуальное первенство, стрельба + бег, мужчины:

1. 🇬🇧 Джозеф Чунг.

2. 🇪🇬 Ахмед Эльгенди.

3. 🇰🇷 Дзюн Вунг-тхэ.

Футбол

Мужчины:

1. 🇧🇷 Бразилия.

2. 🇪🇦 Испания.

3. 🇲🇽 Мексика.

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