Олимпиада-2020: результаты пятнадцатого дня – 7 августа 2021 года
В пятнадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 34 комплекта наград. Россия добавила семь медалей (три золота, три серебра и бронза) в общий зачет и поднялась на четвертое место:
- 🥇 Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту.
- 🥇 Абдулрашид Садулаев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весе до 97 кг.
- 🥇 Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото.
- 🥈 Мужская сборная России по волейболу проиграла финал Франции.
- 🥈 Дина Аверина стала второй в личном многоборье по художественной гимнастике.
- 🥈 Олег Стояновский и Вячеслав Красильников выиграли серебряные медали в пляжном волейболе.
- 🥉 Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером по вольной борьбе в весе до 65 кг.
Медальный зачет Олимпиады-2020
7 августа
Баскетбол
Мужчины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇫🇷 Франция.
3. 🇦🇺 Австралия.
Женщины:
3. 🇫🇷 Франция.
Бейсбол
Мужчины:
1. 🇯🇵 Япония.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇩🇴 Доминиканская Республика.
Бокс
До 52 кг, мужчины:
1. 🇬🇧 Галаль Яфай.
2. 🇵🇭 Карло Паалам.
До 52 кг, женщины:
1. 🇧🇬 Стойка Крастева.
2. 🇹🇷 Бусе Чакыроглу.
До 75 кг, мужчины:
1. 🇧🇷 Эберт Соуза.
2. 🇺🇦 Александр Хижняк.
До 69 кг, женщины:
1. 🇹🇷 Бусеназ Сюрменели.
2. 🇨🇳 Гу Хун.
Велоспорт
Трек, мэдисон, мужчины:
1. 🇩🇰 Дания.
2. 🇬🇧 Великобритания.
3. 🇫🇷 Франция.
Вольная борьба
До 65 кг, мужчины:
1. 🇯🇵 Такуто Отогуро.
2. 🇦🇿 Гаджи Алиев.
3. 🇷🇺 Гаджимурад Рашидов.
3. 🇮🇳 Баджранг Пуния.
До 97 кг, мужчины:
1. 🇷🇺 Абдулрашид Садулаев.
2. 🇺🇸 Кайл Снайдер.
3. 🇨🇺 Рейнерис Салас.
3. 🇮🇹 Абраам Коньедо.
До 50 кг, женщины:
1. 🇯🇵 Юи Сусаки.
2. 🇨🇳 Сунь Янань.
3. 🇦🇿 Мария Стадник.
3. 🇺🇸 Сара Хилдебрандт.
Водное поло
Женщины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇪🇦 Испания.
3. 🇭🇺 Венгрия.
Женская сборная России по водному поло проиграла матч за бронзу на Олимпиаде-2020
Волейбол
Мужчины:
1. 🇫🇷 Франция.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇦🇷 Аргентина.
Гандбол
Мужчины:
1. 🇫🇷 Франция.
2. 🇩🇰 Дания.
3. 🇪🇦 Испания.
Художественная гимнастика
Многоборье, личное первенство, женщины:
1. 🇮🇱 Ашрам Линой.
2. 🇷🇺 Дина Аверина.
3. 🇧🇾 Алина Горносько.
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Гольф
Индивидуальное первенство, женщины:
1. 🇺🇸 Нелли Корда.
2. 🇯🇵 Моне Инами.
3. 🇳🇿 Лидия Ко.
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины:
1. 🇧🇷 Исакиас Кейрос.
2. 🇨🇳 Лю Хао.
3. 🇲🇩 Сергей Тарновский.
Каноэ-двойки, 500 м, женщины:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇺🇦 Украина.
3. 🇨🇦 Канада.
Байдарки-четверки, 500 м, женщины:
1. 🇭🇺 Венгрия.
2. 🇧🇾 Беларусь.
3. 🇵🇱 Польша.
Байдарки-четверки, 500 м, мужчины:
1. 🇩🇪 Германия.
2. 🇪🇦 Испания.
3. 🇸🇰 Словакия.
Карате
До 61 кг, женщины:
1. 🇪🇬 Ферьял Абделазиз.
2. 🇦🇿 Ирина Зарецкая.
3. 🇰🇿 Софья Берульцева.
3. 🇨🇳 Гун Ли.
До 75 кг, мужчины:
1. 🇮🇷 Саджад Ганджзаде.
2. 🇸🇦 Тарек Хамеди.
3. 🇹🇷 Угур Акташ.
3. 🇯🇵 Рютаро Арага.
Конный спорт
Конкур, командное первенство:
1. 🇸🇪 Швеция.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇧🇪 Бельгия.
Легкая атлетика
Марафон, женщины:
1. 🇰🇪 Перес Джепчирчир.
2. 🇰🇪 Юригит Косгеи.
3. 🇺🇸 Молли Сейдел.
Прыжки в высоту, женщины:
1. 🇷🇺 Мария Ласицкене.
2. 🇦🇺 Никола Макдермотт.
3. 🇺🇦 Ярослава Магучих.
10 000 м, женщины:
1. 🇳🇱 Сифан Хассан.
2. 🇧🇭 Калкидан Гезахегне.
3. 🇪🇹 Летесенбет Гидей.
Метание копья, мужчины:
1. 🇮🇳 Нирадж Чопра.
2. 🇨🇿 Якуб Вадлейх.
3. 🇨🇿 Витезслав Веселы.
1500 м, мужчины:
1. 🇳🇴 Якоб Ингебригтсен.
2. 🇰🇪 Тимоти Черуйот.
3. 🇬🇧 Джош Керр.
Эстафета 4х400 м, женщины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇵🇱 Польша.
3. 🇯🇲 Ямайка.
Эстафета 4х400 м, мужчины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇳🇱 Нидерланды.
3. 🇧🇼 Ботсвана.
Пляжный волейбол
Мужчины:
1. 🇳🇴 Мол – Сорум.
2. 🇷🇺 Стояновский – Красильников.
3. 🇶🇦 Шериф Юнусс – Ахмед Тиджан.
Прыжки в воду
Вышка 10 м, мужчины:
1. 🇨🇳 Цао Юань.
2. 🇨🇳 Ян Цзянь.
3. 🇬🇧 Томас Дэйли.
Синхронное плавание
Команды, женщины:
1. 🇷🇺 Россия.
2. 🇨🇳 Китай.
3. 🇺🇦 Украина.
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Современное пятиборье
Индивидуальное первенство, стрельба + бег, мужчины:
1. 🇬🇧 Джозеф Чунг.
2. 🇪🇬 Ахмед Эльгенди.
3. 🇰🇷 Дзюн Вунг-тхэ.
Футбол
Мужчины:
1. 🇧🇷 Бразилия.
2. 🇪🇦 Испания.
3. 🇲🇽 Мексика.
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