Вашингтон

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Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб
#Вашингтон
Хоккей
Овечкин впервые за восемь матчей не набрал ни одного очка в НХЛ. Это случилось в игре против «Лос-Анджелеса»
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин забил 752-й гол в НХЛ, а в сезоне – делит первое место в списке лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
#Евгений Кузнецов
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. У него 46 очков в 29 матчах
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин набрал 41 очко в 26 матчах НХЛ и установил личный рекорд. В 36 лет он показывает лучший старт в карьере
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин забил в НХЛ вратарю Тарасову. 17 лет назад он играл против его отца
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин сделал первый хет-трик в сезоне НХЛ. Он набрал 36 очков за 21 матч
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин за 20 первых матчей НХЛ набрал 33 очка. Это рекорд в истории «Вашингтона»
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин поднялся на 28-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1350 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ. До рекорда Гретцки – 152 гола
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин поднялся на 29-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1338 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин набрал очки в восьмом матче подряд на старте НХЛ, повторил свой же рекорд в «Вашингтоне» и лидирует в гонке снайперов
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин стал самым возрастным игроком НХЛ с 1957 года, забросившим восемь шайб в семи стартовых играх. Ему 36 лет
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», команды забросили 12 шайб. Овечкин сделал дубль
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин после двух ассистов поднялся на 32-е место в рейтинге самых результативных игроков НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Тренер «Вашингтона» Лавиолетт вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских тренеров
#Питер Лавиолетт
Хоккей
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он травмировался в предсезонной игре
#Александр Овечкин
Хоккей
Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год
#Вашингтон
Хоккей
Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Его зарплата за пять лет – 47,5 млн
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ и стал шестым игроком в истории лиги с таким результатом
#Александр Овечкин
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Овечкин впервые за 16 лет в НХЛ забил меньше 30 голов. Он пропускал матчи из-за травмы, сезон укорочен
#Александр Овечкин
Футбол
Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба из США
#Александр Овечкин
Хоккей
Бучневич получил первую дисквалификацию в НХЛ. Он подрался в матче, где его клуб «мстил» за травму Панарина
#Павел Бучневич
Хоккей
В НХЛ впервые случилось шесть драк за первые пять минут матча
#НХЛ
Хоккей
Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ из-за травмы. Он получил ее в драке с игроком «Вашингтона»
#Артемий Панарин
Хоккей
Игрок «Вашингтона» оштрафован после драки в матче НХЛ. Он ударил Бучневича и травмировал Панарина
#Том Уилсон
Хоккей
Овечкин вышел в НХЛ впервые после травмы. Но провел на льду 39 секунд и больше не играл
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» и «Питтсбург» вышли в плей-офф НХЛ. Для них это седьмой и 15-й выходы подряд
#НХЛ
Хоккей
Овечкин впервые с 2014 года пропустит второй матч подряд из-за травмы
#Александр Овечкин
Хоккей
Тренер «Вашингтона» анонсировал точное возвращение Овечкина к плей-офф НХЛ. И допустил, что оно произойдет раньше
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин не доиграл матч с «Айлендерс» из-за травмы
#Александр Овечкин
Хоккей
39-летний Лундквист не сыграет в этом сезоне НХЛ. Он перенес операцию на сердце, а теперь у него воспаление
#Хенрик Лундквист
Хоккей
Овечкин стал восьмым хоккеистом с 20+ голами в 16 сезонах НХЛ подряд с момента начала карьеры
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» установил рекорд НХЛ, обыграв одного соперника восемь раз по ходу сезона
#Вашингтон
Хоккей
Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по голам в большинстве. До рекорда осталось девять шайб
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в матче с 12 голами. Самсонов травмировался на 30-й секунде, но вернулся на лед
#НХЛ
Хоккей
Овечкин в 147-й раз в карьере в НХЛ забил 2+ гола за матч
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин – шестой по голам в истории НХЛ. Обогнал Эспозито – тот его похвалил
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин забил 717-й гол в НХЛ. Он делит шестую строчку с Эспозито в рейтинге лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин забил 363-й выездной гол в НХЛ и вышел на единоличное второе место по этому показателю
#Александр Овечкин
Хоккей
Бэкстрем стал пятым хоккеистом из Швеции с 700 ассистами в НХЛ
#Никлас Бэкстрем
Хоккей
Овечкин ударил соперника клюшкой между ног и удалился вместе с пострадавшим
#Вашингтон
Хоккей
Овечкин забил «Нью-Джерси» и вышел на второе место в истории по выездным голам в НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом» и вышел на единоличное сотое место по ассистам в истории НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр
#НХЛ
Хоккей
Овечкин отдал голевой пас в игре с «Баффало» и вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин набрал четыре очка за матч. Но «Вашингтон» проиграл
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин вышел на седьмое место в истории по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин делит с Гартнером седьмое место по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
«Рейнджерс» – самый молодой клуб в НХЛ. Там играет первый номер драфта
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый
#Александр Овечкин
Хоккей
Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Клуб оштрафован
#Вашингтон
Хоккей
Овечкин забил первый гол в сезоне НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
«Матч ТВ» будет показывать игры НХЛ
#НХЛ
Баскетбол
Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду
#Расселл Уэстбрук
Хоккей
Илья Ковальчук перешел в «Авангард»
#Илья Ковальчук
Хоккей
«Вашингтон» поменял вратаря – подписал Лундквиста и отдал Холтби
#Вашингтон
Хоккей
У Василевского 17 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это рекорд НХЛ для вратарей
#Андрей Василевский
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным, Кузнецовым, Ковальчуком и Орловым вылетел из Кубка Стэнли
#Вашингтон
Хоккей
Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» изменил логотипы в соцсетях в поддержку ЛГБТ-сообщества
#Вашингтон
Хоккей
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
#Александр Овечкин
Хоккей
У Овечкина родился второй сын
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин выставил на аукцион собственную тренировку, деньги пойдут на благотворительность
#Александр Овечкин
Хоккей
Русскоязычный официальный сайт НХЛ покажет фильм об Овечкине 17 апреля
#Александр Овечкин