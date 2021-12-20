Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Хоккей
Клуб
Вашингтон
Поделиться:
Вашингтон
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
02 февраля, 22:14
Хоккей
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
#Александр Овечкин
21 января, 10:23
Хоккей
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
19 января, 09:26
Хоккей
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
#Александр Овечкин
17 января, 10:14
Хоккей
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб
#Вашингтон
11 января, 10:45
Хоккей
Овечкин впервые за восемь матчей не набрал ни одного очка в НХЛ. Это случилось в игре против «Лос-Анджелеса»
#Александр Овечкин
20 декабря 2021, 11:07
Хоккей
Овечкин забил 752-й гол в НХЛ, а в сезоне – делит первое место в списке лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
18 декабря 2021, 10:45
Хоккей
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
#Евгений Кузнецов
16 декабря 2021, 11:45
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. У него 46 очков в 29 матчах
#Александр Овечкин
16 декабря 2021, 09:36
Хоккей
Овечкин набрал 41 очко в 26 матчах НХЛ и установил личный рекорд. В 36 лет он показывает лучший старт в карьере
#Александр Овечкин
07 декабря 2021, 15:57
Хоккей
Овечкин забил в НХЛ вратарю Тарасову. 17 лет назад он играл против его отца
#Александр Овечкин
05 декабря 2021, 10:19
Хоккей
Овечкин сделал первый хет-трик в сезоне НХЛ. Он набрал 36 очков за 21 матч
#Александр Овечкин
27 ноября 2021, 10:22
Хоккей
Овечкин за 20 первых матчей НХЛ набрал 33 очка. Это рекорд в истории «Вашингтона»
#Александр Овечкин
25 ноября 2021, 13:32
Хоккей
Овечкин поднялся на 28-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1350 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
22 ноября 2021, 11:31
Хоккей
Овечкин вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ. До рекорда Гретцки – 152 гола
#Александр Овечкин
13 ноября 2021, 10:25
Хоккей
Овечкин поднялся на 29-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1338 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
05 ноября 2021, 10:58
Хоккей
Овечкин набрал очки в восьмом матче подряд на старте НХЛ, повторил свой же рекорд в «Вашингтоне» и лидирует в гонке снайперов
#Александр Овечкин
30 октября 2021, 11:13
Хоккей
Овечкин стал самым возрастным игроком НХЛ с 1957 года, забросившим восемь шайб в семи стартовых играх. Ему 36 лет
#Александр Овечкин
28 октября 2021, 10:01
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», команды забросили 12 шайб. Овечкин сделал дубль
#Александр Овечкин
26 октября 2021, 09:24
Хоккей
Овечкин после двух ассистов поднялся на 32-е место в рейтинге самых результативных игроков НХЛ
#Александр Овечкин
22 октября 2021, 09:39
Хоккей
Тренер «Вашингтона» Лавиолетт вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских тренеров
#Питер Лавиолетт
14 октября 2021, 12:43
Хоккей
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
14 октября 2021, 09:35
Хоккей
Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он травмировался в предсезонной игре
#Александр Овечкин
12 октября 2021, 20:24
Хоккей
Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год
#Вашингтон
10 августа 2021, 09:42
Хоккей
Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Его зарплата за пять лет – 47,5 млн
#Александр Овечкин
27 июля 2021, 20:19
Хоккей
Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ и стал шестым игроком в истории лиги с таким результатом
#Александр Овечкин
20 мая 2021, 09:34
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
14 мая 2021, 10:44
Хоккей
Овечкин впервые за 16 лет в НХЛ забил меньше 30 голов. Он пропускал матчи из-за травмы, сезон укорочен
#Александр Овечкин
12 мая 2021, 10:29
Футбол
Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба из США
#Александр Овечкин
10 мая 2021, 12:55
Хоккей
Бучневич получил первую дисквалификацию в НХЛ. Он подрался в матче, где его клуб «мстил» за травму Панарина
#Павел Бучневич
07 мая 2021, 13:18
Хоккей
В НХЛ впервые случилось шесть драк за первые пять минут матча
#НХЛ
06 мая 2021, 10:36
Хоккей
Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ из-за травмы. Он получил ее в драке с игроком «Вашингтона»
#Артемий Панарин
04 мая 2021, 21:57
Хоккей
Игрок «Вашингтона» оштрафован после драки в матче НХЛ. Он ударил Бучневича и травмировал Панарина
#Том Уилсон
04 мая 2021, 18:51
Хоккей
Овечкин вышел в НХЛ впервые после травмы. Но провел на льду 39 секунд и больше не играл
#Александр Овечкин
04 мая 2021, 13:18
Хоккей
«Вашингтон» и «Питтсбург» вышли в плей-офф НХЛ. Для них это седьмой и 15-й выходы подряд
#НХЛ
30 апреля 2021, 10:01
Хоккей
Овечкин впервые с 2014 года пропустит второй матч подряд из-за травмы
#Александр Овечкин
27 апреля 2021, 21:09
Хоккей
Тренер «Вашингтона» анонсировал точное возвращение Овечкина к плей-офф НХЛ. И допустил, что оно произойдет раньше
#Александр Овечкин
27 апреля 2021, 13:06
Хоккей
Овечкин не доиграл матч с «Айлендерс» из-за травмы
#Александр Овечкин
23 апреля 2021, 10:40
Хоккей
39-летний Лундквист не сыграет в этом сезоне НХЛ. Он перенес операцию на сердце, а теперь у него воспаление
#Хенрик Лундквист
12 апреля 2021, 12:36
Хоккей
Овечкин стал восьмым хоккеистом с 20+ голами в 16 сезонах НХЛ подряд с момента начала карьеры
#Александр Овечкин
09 апреля 2021, 10:33
Хоккей
«Вашингтон» установил рекорд НХЛ, обыграв одного соперника восемь раз по ходу сезона
#Вашингтон
05 апреля 2021, 12:48
Хоккей
Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по голам в большинстве. До рекорда осталось девять шайб
#Александр Овечкин
05 апреля 2021, 09:26
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в матче с 12 голами. Самсонов травмировался на 30-й секунде, но вернулся на лед
#НХЛ
02 апреля 2021, 09:23
Хоккей
Овечкин в 147-й раз в карьере в НХЛ забил 2+ гола за матч
#Александр Овечкин
20 марта 2021, 10:11
Хоккей
Овечкин – шестой по голам в истории НХЛ. Обогнал Эспозито – тот его похвалил
#Александр Овечкин
17 марта 2021, 11:26
Хоккей
Овечкин забил 717-й гол в НХЛ. Он делит шестую строчку с Эспозито в рейтинге лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
16 марта 2021, 10:32
Хоккей
Овечкин забил 363-й выездной гол в НХЛ и вышел на единоличное второе место по этому показателю
#Александр Овечкин
08 марта 2021, 11:03
Хоккей
Бэкстрем стал пятым хоккеистом из Швеции с 700 ассистами в НХЛ
#Никлас Бэкстрем
06 марта 2021, 09:46
Хоккей
Овечкин ударил соперника клюшкой между ног и удалился вместе с пострадавшим
#Вашингтон
04 марта 2021, 10:39
Хоккей
Овечкин забил «Нью-Джерси» и вышел на второе место в истории по выездным голам в НХЛ
#Александр Овечкин
01 марта 2021, 09:16
Хоккей
Овечкин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом» и вышел на единоличное сотое место по ассистам в истории НХЛ
#Александр Овечкин
26 февраля 2021, 09:08
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр
#НХЛ
22 февраля 2021, 09:41
Хоккей
Овечкин отдал голевой пас в игре с «Баффало» и вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ
#Александр Овечкин
19 февраля 2021, 10:54
Хоккей
Овечкин набрал четыре очка за матч. Но «Вашингтон» проиграл
#Александр Овечкин
07 февраля 2021, 22:53
Хоккей
Овечкин вышел на седьмое место в истории по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
05 февраля 2021, 12:42
Хоккей
Овечкин делит с Гартнером седьмое место по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
31 января 2021, 11:00
Хоккей
«Рейнджерс» – самый молодой клуб в НХЛ. Там играет первый номер драфта
#Нью-Йорк Рейнджерс
28 января 2021, 16:55
Хоккей
Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый
#Александр Овечкин
25 января 2021, 21:43
Хоккей
Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Клуб оштрафован
#Вашингтон
21 января 2021, 10:37
Хоккей
Овечкин забил первый гол в сезоне НХЛ
#Александр Овечкин
17 января 2021, 20:41
Хоккей
«Матч ТВ» будет показывать игры НХЛ
#НХЛ
12 января 2021, 14:15
Баскетбол
Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду
#Расселл Уэстбрук
27 декабря 2020, 10:26
Хоккей
Илья Ковальчук перешел в «Авангард»
#Илья Ковальчук
26 декабря 2020, 20:55
Хоккей
«Вашингтон» поменял вратаря – подписал Лундквиста и отдал Холтби
#Вашингтон
09 октября 2020, 20:27
Хоккей
У Василевского 17 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это рекорд НХЛ для вратарей
#Андрей Василевский
26 сентября 2020, 09:21
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным, Кузнецовым, Ковальчуком и Орловым вылетел из Кубка Стэнли
#Вашингтон
21 августа 2020, 10:36
Хоккей
Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ
#Александр Овечкин
19 августа 2020, 09:49
Хоккей
«Вашингтон» изменил логотипы в соцсетях в поддержку ЛГБТ-сообщества
#Вашингтон
16 июня 2020, 13:17
Хоккей
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
#Александр Овечкин
02 июня 2020, 12:32
Хоккей
У Овечкина родился второй сын
#Александр Овечкин
27 мая 2020, 11:46
Хоккей
Овечкин выставил на аукцион собственную тренировку, деньги пойдут на благотворительность
#Александр Овечкин
20 апреля 2020, 10:44
Хоккей
Русскоязычный официальный сайт НХЛ покажет фильм об Овечкине 17 апреля
#Александр Овечкин
14 апреля 2020, 22:53
Показать еще
1
2