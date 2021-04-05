«Вашингтон» установил рекорд НХЛ, обыграв одного соперника восемь раз по ходу сезона

«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ (5:4). Они встречали восьмой раз по ходу сезона, и во всех играх победил «Вашингтон».

Как проходили матчи:

4:3 – 21 февраля. 5:2 – 27 февраля 3:2 – 28 февраля 5:4 – 10 марта 4:3 – 26 марта 4:0 – 27 марта 2:1 – 3 апреля 5:4 – 4 апреля

Пресс-служба НХЛ пишет, что впервые в истории лиги одна команда побеждает другую восемь раз по ходу сезона. Больше встреч между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» в этом сезоне нет, поэтому продлить рекордную серию не получится.