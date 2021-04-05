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«Вашингтон» установил рекорд НХЛ, обыграв одного соперника восемь раз по ходу сезона
05 апреля, 12:48
«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ (5:4). Они встречали восьмой раз по ходу сезона, и во всех играх победил «Вашингтон».
Как проходили матчи:
- 4:3 – 21 февраля.
- 5:2 – 27 февраля
- 3:2 – 28 февраля
- 5:4 – 10 марта
- 4:3 – 26 марта
- 4:0 – 27 марта
- 2:1 – 3 апреля
- 5:4 – 4 апреля
Пресс-служба НХЛ пишет, что впервые в истории лиги одна команда побеждает другую восемь раз по ходу сезона. Больше встреч между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» в этом сезоне нет, поэтому продлить рекордную серию не получится.
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