Бучневич получил первую дисквалификацию в НХЛ. Он подрался в матче, где его клуб «мстил» за травму Панарина

По условиям контракта Бучневич потеряет из зарплаты 28 тысяч долларов (около 207 тысяч рублей) за дисквалификацию. Деньги направят в фонд экстренной помощи игрокам. Это его первое отстранение за карьеру в НХЛ, он провел в лиге 300 матчей.

Бучневич был не единственным игроком «Рейнджерс», который дрался в матче с «Вашингтоном». Эта игра началась с трех стычек – сразу после свистка.