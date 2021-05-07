Павел Бучневич
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Бучневич получил первую дисквалификацию в НХЛ. Он подрался в матче, где его клуб «мстил» за травму Панарина
07 мая, 13:18
НХЛ отстранила на одну игру Павла Бучневича из-за драки в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтона» в ночь на 6 мая (2:4).
- Стычка произошла в начале второго периода. Бучневич ударил клюшкой по голове Энтони Манте и получил 5 минут штрафа и удаление до конца матча.
- НХЛ признала, что Манте провоцировал Бучневича в предыдущих эпизодах и его действия можно считать оборонительными. Однако это не отменяет нарушения правил Бучневичем.
По условиям контракта Бучневич потеряет из зарплаты 28 тысяч долларов (около 207 тысяч рублей) за дисквалификацию. Деньги направят в фонд экстренной помощи игрокам. Это его первое отстранение за карьеру в НХЛ, он провел в лиге 300 матчей.
Бучневич был не единственным игроком «Рейнджерс», который дрался в матче с «Вашингтоном». Эта игра началась с трех стычек – сразу после свистка.
Так игроки «Рейнджерс» ответили «Вашингтону» на травму Артемия Панарина. Он получил ее, когда в предыдущем матче игрок «Вашингтона» опрокинул его на лед во время драки. Из-за повреждения Панарин выбыл до конца сезона.
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