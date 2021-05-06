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#НХЛ #Вашингтон #Нью-Йорк Рейнджерс

В НХЛ впервые случилось шесть драк за первые пять минут матча

06 мая, 10:36

Это произошло в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона».

  • Команды уже после стартового вбрасывания приступили к драке, по итогам которой были удалены по три игрока.
  • Через 50 секунд состоялась еще одна драка – три удаления.
  • На четвертой минуте за драку были удалены по два хоккеиста.
  • В первом периоде у команд на двоих – почти 100 минут штрафа.

В прошлом матче состоялась массовая драка с участием Тома Уилсона, Павла Бучневича, Артемия Панарина и других игроков. В результате драки серьезно травмировался Панарин.

Победу «Вашингтону» принес хет-трик Ти-Джея Оши – 4:2.

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