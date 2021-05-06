В НХЛ впервые случилось шесть драк за первые пять минут матча

Это произошло в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона».

Команды уже после стартового вбрасывания приступили к драке, по итогам которой были удалены по три игрока.

Через 50 секунд состоялась еще одна драка – три удаления.

На четвертой минуте за драку были удалены по два хоккеиста.

В первом периоде у команд на двоих – почти 100 минут штрафа.

В прошлом матче состоялась массовая драка с участием Тома Уилсона, Павла Бучневича, Артемия Панарина и других игроков. В результате драки серьезно травмировался Панарин.

Победу «Вашингтону» принес хет-трик Ти-Джея Оши – 4:2.