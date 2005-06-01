Питер Лавиолетт

Дата рождения
7 декабря 1964 г.
Достижения
Победитель Кубка Стэнли в сезоне-2005/06
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Тренер «Вашингтона» Лавиолетт вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских тренеров
#Питер Лавиолетт
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