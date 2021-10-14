Питер Лавиолетт
НХЛ
Вашингтон
Тренер «Вашингтона» Лавиолетт вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских тренеров
2 часа назад
«Вашингтон» в стартовом матче нового сезона НХЛ обыграл «Рейнджерс» – 5:1.
Первый факт из этого матча – Александр Овечкин вышел на пятое место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Второй – тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт добился 674-й победы в НХЛ в качестве тренера. Это делает его лучшим американским тренером по этому показателю.
- Лавиолетт тренирует с 1997 года.
- Его тренерская карьера в НХЛ началась в 2001 году. Она трижды прерывалась из-за приглашений в сборную США.
- Лавиолетт тренировал в «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролине», «Филадельфии», «Нэшвилле». С 2020 года работает в «Вашингтоне».
- В 2006-м вместе с «Каролиной» он взял Кубок Стэнли.
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