Тренер «Вашингтона» Лавиолетт вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских тренеров

«Вашингтон» в стартовом матче нового сезона НХЛ обыграл «Рейнджерс» – 5:1.

Первый факт из этого матча – Александр Овечкин вышел на пятое место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Второй – тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт добился 674-й победы в НХЛ в качестве тренера. Это делает его лучшим американским тренером по этому показателю.