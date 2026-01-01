Вашингтон

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Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам
#Александр Овечкин
Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом
#Кирилл Капризов
Овечкин забил гол сломанной клюшкой. Обычно судьи за такое наказывают удалением
#Александр Овечкин
Матч НХЛ начался с мести за травму Панарина. Игроки подрались на 141 минуту штрафа!
#НХЛ
Игрок «Вашингтона» сломал Панарина в драке. Фанаты назвали его психопатом, а клуб поддержал: «Выбираем насилие»
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#Том Уилсон
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Гол из НХЛ, который сложно увидеть. Шайба попала в камеру внутри ворот 🎥
#Колтон Севиур
Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
#НХЛ
Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
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#Вашингтон
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30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов
#Александр Овечкин
Досуг Овечкина – игра в хоккей с полуторагодовалым сыном
#Александр Овечкин
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
#Александр Овечкин
Овечкин второй год подряд пропускает Матч звезд НХЛ. Говорит, все из-за усталости
#Александр Овечкин
Отцы хоккеистов «Вашингтона» разрывают клубные соцсети. Брать их на выезд – традиция
#Вашингтон
Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!
#Александр Овечкин
Как дела у Кузнецова? Все хорошо: много забивает, тащит «Вашингтон»
#Евгений Кузнецов
Каждую ночь кто-то из русских впервые играет в НХЛ. Запомните всего один, но важный дебют
#Илья Самсонов
Кузнецов пропустит Олимпиаду, но продолжит играть в НХЛ. Там он пройдет образовательную программу
#Евгений Кузнецов
«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли. Вот два эпизода, которые решили все
#НХЛ
Овечкин подрался впервые за 9 лет. Отправил в нокаут русского лидера «Каролины»
#Александр Овечкин
#Александр Овечкин