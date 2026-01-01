Авангард

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Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Хоккей
Сведберг перешел в «Авангард». ЦСКА заменил его самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ
#Авангард
Хоккей
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в вынесенном матче КХЛ в Дубае
#КХЛ
Хоккей
KHL World Games: во сколько начало матча «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года
#КХЛ
Хоккей
KHL World Games: где смотреть матч «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#КХЛ
Хоккей
«Куньлунь» проиграл «Авангарду» 0:5 и уступил по броскам 10:61. Игроки из этого клуба поедут на Олимпиаду
#Куньлунь Ред Стар
Хоккей
Sport24 опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ: четыре – достигли потолка, два – не уложились в пол
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард». Контракт подписан до конца сезона
#КХЛ
Хоккей
КХЛ никого не наказала за массовую драку в матче «Авангарда» и «Сочи». И отстранила игрока за непристойный жест
#КХЛ
Хоккей
Матч «Сочи» и «Авангарда» стартовал с драки шести хоккеистов. Она началась сразу после вбрасывания
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» анонсировал соглашение с КХЛ о вынесенном матче в Дубае. Он сыграет там с «Ак Барсом»
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» пообещал проверку по жалобе родителей игроков академии. Они написали о несправедливом распределении мест
#Авангард
Хоккей
«Автомобилист» прервал серию из четырех побед. Его обыграл «Авангард», не побеждавший три матча подряд
#КХЛ
Хоккей
«Металлург» победил «Авангард», четыре раза отыгравшись по ходу игры. Всего в матче 11 шайб
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии КХЛ. Лучший форвард ЧМ-2021 Цегларик набрал три очка в дебютной игре
#КХЛ
Хоккей
КХЛ, Кубок Открытия: прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года
#КХЛ
Хоккей
КХЛ, Кубок Открытия: где смотреть матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#КХЛ
Хоккей
КХЛ представила график первых домашних матчей клубов в сезоне-2021/22. «Авангард» – ЦСКА сыграют в стартовом матче
#КХЛ
Хоккей
Иван Телегин перешел в «Авангард» после семи лет в ЦСКА
#Иван Телегин
Хоккей
Генменеджер «Авангарда» сказал, что в крови Емелина нет запрещенных препаратов
#Алексей Емелин
Хоккей
Чинахов перешел в «Коламбус». «Авангард» назвал переезд в НХЛ преждевременным и обвинил агента в спешке
#Егор Чинахов
Хоккей
Ковальчук расторг контракт с «Авангардом». Он готовится к возвращению в НХЛ
#Илья Ковальчук
Хоккей
Игроки «Авангарда» не вызваны в сборную России. Клуб выиграл Кубок Гагарина
#Авангард
Хоккей
«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ
#Авангард
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл финал Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и повел 3-2 в финале Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в четвертом матче (4:3). Счет в серии – 2:2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
ЦСКА разгромил «Авангард». Счет в серии – 1:1
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
#Авангард
Хоккей
Расписание финала Кубка Гагарина КХЛ, где сыграют ЦСКА и «Авангард»
#Кубок Гагарина
Хоккей
Где смотреть матчи ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Ак Барс» выиграл у «Авангарда». В серии будет седьмой матч
#КХЛ
Хоккей
КХЛ опровергла новость о 30 протестах «Авангарда» на судейство в серии с «Ак Барсом». Лига получила пять запросов
#Авангард
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в пятом матче финала Востока
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в четвертом матче. Счет в серии – 2-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Емелин выписан из реанимации – клуб подтвердил
#Алексей Емелин
Хоккей
Буше переврал результативную серию в КХЛ на 17 играх. Это повторение рекорда Радулова
#Рид Буше
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» после двух поражений в плей-офф подряд. Теперь счет в серии – 2:1
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
МВД проверит госпитализированного игрока «Авангарда» из-за следов наркотиков в крови. В клубе об анализах не знают
#Алексей Емелин
Хоккей
«Авангард» подтвердил госпитализацию своего капитана после первой игры с «Ак Барсом». Но не назвал диагноз
#Авангард
Хоккей
«Ак Барс» впервые проиграл в этом сезоне плей-офф КХЛ
#Ак Барс
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина он сыграет с «Ак Барсом»
#Авангард
Хоккей
«Авангард» победил «Металлург» и повел в серии 3-2. Буше обновил клубный рекорд
#Авангард
Хоккей
«Металлург» разгромил «Авангард» 7:1 и сравнял счет в серии.  17-летний Юров забросил дебютную шайбу в плей-офф КХЛ
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард», СКА и московское «Динамо» вышли в следующий этап плей-офф КХЛ
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
КХЛ нашла нарушения в материале «Автомобилиста» о матче плей-офф. В нем клуб называл судейство «беспределом»
#Автомобилист
Хоккей
Во время матча «Авангард» – «Автомобилист» судья потерял сознание. Его увезла скорая
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Защитник «Локомотива» забил с центра площадки, но клуб проиграл «Авангарду»
#Максим Осипов
Хоккей
«Ак Барс» – первый клуб, который вышел в плей-офф КХЛ
#Ак Барс
Хоккей
Ковальчук снова забил за «Авангард» – теперь «Салавату»
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард»
#Илья Ковальчук
Хоккей
Илья Ковальчук перешел в «Авангард»
#Илья Ковальчук
Хоккей
«Авангард» обменял Шумакова в «Автомобилист»
#Сергей Шумаков
Хоккей
Наиль Якупов – игрок «Авангарда»
#Наиль Якупов
Футбол
Матч «Химки» – «Зенит» пройдет без зрителей из-за запрета на них в Подмосковье
#РПЛ
Хоккей
Шумаков забил «Амуру» лакросс-гол. Он уже делал так полтора года назад
#КХЛ
Хоккей
Новичок «Авангарда» Буше забил два победных гола в двух матчах КХЛ
#Рид Буше
Хоккей
20 человек из «Авангарда» заразились коронавирусом
#Авангард
Хоккей
У Шумакова из «Авангарда» коронавирус
#Сергей Шумаков
Хоккей
Каблуков перешел из «Металлурга» в «Авангард». Это его четвертая команда за неделю
#Илья Каблуков
Хоккей
Войнов ушел из «Авангарда»
#Авангард
Хоккей
Главный тренер хоккейного «Локомотива» заболел коронавирусом
#Майкл Пелино
Хоккей
КХЛ выплатит клубам 419 миллионов рублей, полученных от продажи ТВ-прав
#КХЛ
Хоккей
Войнов подписал контракт с «Авангардом». Он год не играл, чтобы вернуться в НХЛ, но не смог
#Вячеслав Войнов
Хоккей
Михеев не попал в состав сборной России на ЧМ-2019. В этот же день он подписал контракт с «Торонто»
#Илья Михеев
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард», счет в серии – 2-0. В истории финалов такое еще не отыгрывали
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
За две секунды матча «Авангард» и «Салават» вместе получили 51 минуту штрафа. Всего – 107
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» забил два одинаковых чудо-гола. Такие броски – сенсация
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» выиграл Кубок ФНЛ. Трофей сломался во время полета в Курск
#Кубок ФНЛ