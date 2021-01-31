Защитник «Локомотива» забил с центра площадки, но клуб проиграл «Авангарду»

Максим Осипов в этом сезоне набрал 16 очков за 48 матчей. До «Локомотива» он играл за «Салават Юлаев» и «Торпедо». Ему 27 лет.

«Локомотив» идет на третьем месте в Западной конференции, «Авангард» – на втором в Восточной конференции. Оба клуба имеют по 71 очку за 52 матча.