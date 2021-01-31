Максим Осипов
КХЛ
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Игорь Бобков
Авангард
Локомотив (х)
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#Максим Осипов #КХЛ #Хоккей #Локомотив (х) #Авангард #Игорь Бобков

Защитник «Локомотива» забил с центра площадки, но клуб проиграл «Авангарду»

вчера, 20:54

«Авангард» победил «Локомотив» со счетом 4:2 в матче КХЛ. Илья Ковальчук в этой игре забросил шайбу и сделал голевую передачу.

«Локомотив» открыл счет в матче после курьезного гола. Защитник Максим Осипов бросил от красной линии. Вратарь Игорь Бобков в этот момент поехал за ворота.

Максим Осипов в этом сезоне набрал 16 очков за 48 матчей. До «Локомотива» он играл за «Салават Юлаев» и «Торпедо». Ему 27 лет.

«Локомотив» идет на третьем месте в Западной конференции, «Авангард» – на втором в Восточной конференции. Оба клуба имеют по 71 очку за 52 матча.

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