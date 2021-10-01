Авангард
«Авангард» пообещал проверку по жалобе родителей игроков академии. Они написали о несправедливом распределении мест
01 октября, 20:28
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал жалобу родителей игроков академии. Он заверил, что встречался с директором академии и дал месяц на работу с ситуацией.
- 29 сентября телеграм-канал «Хоккей без зрителей» опубликовал письмо родителей воспитанников академии. Они пожаловались, что в клубе несправедливо вытесняют омских игроков и отдают приоритет иногородним.
- Крылов сказал, что академия уже встретилась с авторами жалобы и выслушала их позицию.
«У нас в академии сейчас 647 человек стоит на довольствии, а всего около 800 хоккеистов. Из них 72 приезжих хоккеиста, но это всего 10%».
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