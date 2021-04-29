Авангард
Россия (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Авангард #Россия (х)

Игроки «Авангарда» не вызваны в сборную России. Клуб выиграл Кубок Гагарина

час назад

ФХР опубликовала дополнительную информацию о вызове игроков. Пять хоккеистов ЦСКА попали в состав сборной России.

Из «Авангарда» главным кандидатом на вызов считался Дамир Шапризянов. Он получил травму руки во время серии с ЦСКА.

Штаб сборной России не привлек других хоккеистов «Авангарда».

В сезоне-2020/21 «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия завершилась со счетом 4:2.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФХР
Еще по теме
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше
Как Ковальчук вернулся в КХЛ и сразу взял чемпионство: постоянно набирал очки, удалялся за удар в колено, однажды его клюшку стащил чужой игрок
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Авангард
#Россия (х)