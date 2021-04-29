Авангард
Россия (х)
Игроки «Авангарда» не вызваны в сборную России. Клуб выиграл Кубок Гагарина
час назад
ФХР опубликовала дополнительную информацию о вызове игроков. Пять хоккеистов ЦСКА попали в состав сборной России.
Из «Авангарда» главным кандидатом на вызов считался Дамир Шапризянов. Он получил травму руки во время серии с ЦСКА.
Штаб сборной России не привлек других хоккеистов «Авангарда».
В сезоне-2020/21 «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия завершилась со счетом 4:2.
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