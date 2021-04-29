Игроки «Авангарда» не вызваны в сборную России. Клуб выиграл Кубок Гагарина

ФХР опубликовала дополнительную информацию о вызове игроков. Пять хоккеистов ЦСКА попали в состав сборной России.

Из «Авангарда» главным кандидатом на вызов считался Дамир Шапризянов. Он получил травму руки во время серии с ЦСКА.

Штаб сборной России не привлек других хоккеистов «Авангарда».

В сезоне-2020/21 «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия завершилась со счетом 4:2.