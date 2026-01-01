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За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
#Кирилл Семенов
Как прошел матч КХЛ в Дубае: шейх вбросил шайбу, игру открыли Загитова и Навка
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Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
«Авангард» забил одинаковые первые голы в двух сезонах КХЛ. Авторы – главные легионеры-новички
#Петер Цегларик
Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
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Как развивается «Авангард». Строит новую арену, зовет Моуринью, заботится об интеллекте игроков
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В КХЛ постоянно находят заболевших коронавирусом. Как это повлияет на сезон? А он вообще будет?
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25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ
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Весь год «Авангард» провел в 3000 км от дома и фанатов – в городе, который его не ждал. Репортаж «Гола» из Балашихи
#Авангард
«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше
#Авангард
Как Ковальчук вернулся в КХЛ и сразу взял чемпионство: постоянно набирал очки, удалялся за удар в колено, однажды его клюшку стащил чужой игрок
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Игрок ЦСКА сравнял счет за секунду до сирены. Но это не помогло: клуб проиграл в овертайме в большинстве 🚀
#Мэт Робинсон
Лидеры «Авангарда» играют почти по 30 минут за матч. Это аномалия, которая получилась из-за травм
#Авангард
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
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Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
#Альберт Яруллин
Капитан «Авангарда» лежит в реанимации. Диагноз неизвестен, врачи перевозили его 11 часов, возможна трансплантация печени
#Алексей Емелин
Рекордсмен «Авангарда» забросил шайбу с отрицательного угла. Просто кинул ее в щитки вратаря
#Рид Буше
🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
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#Плей-офф КХЛ
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Судья потерял сознание во время игры КХЛ и покинул площадку на носилках
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#Плей-офф КХЛ
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Билл Гейтс, Хабиб и порноактер Джонни Синс поддерживают «Авангард». Да, это новый разрыв их ютуб-канала
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Только четыре команды из ФНЛ выходили в финал Кубка России. Судьбы разные: победы, Кубок УЕФА и проблемы с деньгами
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Максимально позитивный пост: пилоты посадили самолет в кукурузном поле, теперь их зовут на матчи «Урала» и заявляют на хоккей
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Выступление «Авангарда» в Кубке Гагарина запомнят по шайбе 20-летнего парня
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«Авангард» выгнал тренера, который бил детей клюшкой по голове на тренировках
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Борщ и доброе пожелание от тренера – так «Авангард» поддержал Михеева в НХЛ
#Илья Михеев
Войнов – главный трансфер межсезонья КХЛ. Этот переход – плюс и для него, и для «Авангарда»
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Хоккеист «Салавата» свалился от замаха соперника. Ахахахах
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Да, в хоккее тоже бывают автоголы. Таким ляпом отметился новый вратарь «Спартака»
#Павел Хомченко
Чудинов забил ЦСКА броском из своей зоны. В плей-офф он уже делал так дважды
#Максим Чудинов
Всего один буллит от игрока СКА уже мотивирует включить хоккей. Идеальная реклама КХЛ
#Владимир Ткачев
У тренера и хоккеиста «Авангарда» проблемы с допинг-контролем. Худший прогноз: 4 года дисквалификации
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