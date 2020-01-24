«Авангард» выгнал тренера, который бил детей клюшкой по голове на тренировках

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В 2013 году Николаев говорил о конфликте с одним из родителей: «Подобное иногда случается. Каждый родитель ведь думает о своем ребенке, он не думает о команде. Все родители хотят, чтобы их парень был на ведущих ролях, играл в первом звене. Но ведь первое звено не «резиновое», право попасть туда нужно заслужить. Есть амбициозные родители, которые любят давать советы. Но ведь я в их работу не лезу, зачем они лезут в мою?

А по поводу того, жесткий ли я тренер... Кто вообще такое сказал? А каким тренер должен быть? Здесь ведь нельзя рассматривать только с одной стороны. Где-то, да, нужно быть жестким, где-то помягче, такая профессия. Мы, тренеры, конечно, часто повышаем голос на подопечных, но порой их и на руках носим».

Сейчас Игорю Николаеву 49 лет. Раньше он играл за разные хоккейные клубы, в основном, «Амур» и «Металлург» Новокузнецк. Сообщается, что Николаев приехал тренировать детей три месяца назад.

Известно также, что как раз три месяца назад появился большой пост в поддержку Николаева, который покинул хоккейную школу в Новокузнецке. Тренер очень тепло попрощался с родителями, а отец одного из ребят написал:

«Наши мужики, 2012 года рождения, очень перспективные, об этом говорили и все наши, хоть и пока немногочисленные соперники, очень хочется, чтобы рядом с ними находился такой профессиональный наставник, неравнодушный, справедливый и очень любящий наших детей как Игорь Юрьевич Николаев».