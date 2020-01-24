«Авангард» выгнал тренера, который бил детей клюшкой по голове на тренировках
24 января в интернете появилось видео, на котором тренер детской команды омского «Авангарда» Игорь Николаев проводил тренировку. Во время нее он бил ребенка клюшкой по голове и толкал его в спину.
Тренировка проходила в Балашихе, на ней были дети 2010 года рождения.
Видео – с канала «Спорт-Экспресса» в ютубе
«Спорт-Экспресс» обратился к «Авангарду» с разъяснениями по этой ситуации и получил ответ: «Поступило обращение родителей команды 2010 г.р., клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранен от выполнения своих обязанностей».
Позже «Авангард» опубликовал на своем сайте заявление Никиты Тарасевича – директора по развитию клубной Академии в регионах.
«Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги. Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения».
Полный вариант сообщения – тут.
Некоторые подробности сообщил журналист Павел Лысенков, который показывал несколько видеороликов инцидента:
«Это тренер «Авангарда» 2010 года рождения Игорь Николаев – и это он грубо обращался с детьми во время тренировок. Клуб сначала отстранил Николаева от работы. А теперь мне стало известно, что он уволен из «Авангарда». Хотя находились родители, которые просили его оставить и называли это советскими методами воспитания».
Несколько лет назад Николаев рассказывал об успехах своей команды:
Видео – с ютуб-канала SportKuzbass
В 2013 году Николаев говорил о конфликте с одним из родителей: «Подобное иногда случается. Каждый родитель ведь думает о своем ребенке, он не думает о команде. Все родители хотят, чтобы их парень был на ведущих ролях, играл в первом звене. Но ведь первое звено не «резиновое», право попасть туда нужно заслужить. Есть амбициозные родители, которые любят давать советы. Но ведь я в их работу не лезу, зачем они лезут в мою?
А по поводу того, жесткий ли я тренер... Кто вообще такое сказал? А каким тренер должен быть? Здесь ведь нельзя рассматривать только с одной стороны. Где-то, да, нужно быть жестким, где-то помягче, такая профессия. Мы, тренеры, конечно, часто повышаем голос на подопечных, но порой их и на руках носим».
Сейчас Игорю Николаеву 49 лет. Раньше он играл за разные хоккейные клубы, в основном, «Амур» и «Металлург» Новокузнецк. Сообщается, что Николаев приехал тренировать детей три месяца назад.
Известно также, что как раз три месяца назад появился большой пост в поддержку Николаева, который покинул хоккейную школу в Новокузнецке. Тренер очень тепло попрощался с родителями, а отец одного из ребят написал:
«Наши мужики, 2012 года рождения, очень перспективные, об этом говорили и все наши, хоть и пока немногочисленные соперники, очень хочется, чтобы рядом с ними находился такой профессиональный наставник, неравнодушный, справедливый и очень любящий наших детей как Игорь Юрьевич Николаев».