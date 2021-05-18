Иван Телегин перешел в «Авангард» после семи лет в ЦСКА

«Авангард» подписал контракт с Иваном Телегиным на два года. Информация официальная, о ней объявили на следующий день после ухода Телегина из ЦСКА.

«Авангард» – победитель Кубка Гагарина-2021. В финале он обыграл ЦСКА, откуда и ушел Телегин. В прошедшем сезоне у него 57 матчей, в которых он набрал 16 очков (восемь голов и восемь ассистов).

Телегину 29 лет. Он играл в ЦСКА с 2014 года. Это был единственный клуб, за который он выступал в КХЛ. У него 365 матчей в лиге и 99 очков (41 гол и 88 ассистов).

С ЦСКА Телегин выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году и трижды побеждал в регулярном чемпионате (2015, 2019 и 2020 год). На международном уровне побеждал на Олимпиаде в 2018 году.