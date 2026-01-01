ЧМ-2021

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Политика
Россия запретила въезд мэру Риги. Он снял российский флаг во время ЧМ по хоккею и заменил его на эмблему ОКР
#ЧМ-2021
Хоккей
Канада выиграла ЧМ-2021 по хоккею. Она дважды отыгрывалась в финале 🥇
#ЧМ-2021
Хоккей
Сборная США – бронзовый призер ЧМ-2021 по хоккею 🥉
#ЧМ-2021
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Хоккей
Прогноз на финал ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
#ЧМ-2021
Хоккей
Во сколько начало финала ЧМ-2021 по хоккею Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года
#ЧМ-2021
Хоккей
Где смотреть матч Финляндия – Канада, 6 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция финала ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
Хоккей
Финляндия сыграет с Канадой в финале ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
Хоккей
Канада – первый финалист ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
Хоккей
В четвертьфинале ЧМ-2021 вылетели все команды из группы А, включая Россию
#Россия (х)
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Хоккей
Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011 года
#Россия (х)
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Хоккей
Полуфиналы ЧМ-2021: США сыграет с Канадой, Финляндия – с Германией
#ЧМ-2021
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Хоккей
🔚 Россия проиграла Канаде и вылетела с ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
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Хоккей
Где смотреть матч Россия – Канада, 3 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Во сколько начало матча 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею Россия – Канада, 3 июня 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Определились все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею
#ЧМ-2021
Хоккей
🇷🇺🇨🇦 Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Россия обыграла Белоруссию в матче ЧМ и вышла из группы с первого места
#Россия (х)
Хоккей
Прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею Россия – Канада, 3 июня 2021 года
#ЧМ-2021
Хоккей
Канада проиграла Финляндии в последнем матче группового этапа ЧМ. Но все равно сохранила шансы на плей-офф
#Канада (х)
Хоккей
Россия обыграла Швецию на ЧМ-2021 по буллитам. Швеция вылетела из турнира
#Россия (х)
Хоккей
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Белоруссия, 1 июня 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Белоруссия, 1 июня 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Белоруссия, 1 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Белоруссия потеряла все шансы на плей-офф ЧМ. Она не играла там с 2015 года
#ЧМ-2021
Хоккей
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Россия разгромила Швейцарию в матче ЧМ-2021. Толчинский набрал три очка
#Россия (х)
Хоккей
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Где смотреть матч Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Канада впервые победила на ЧМ-2021. У нее было три поражения подряд при общем счете 2:10
#Канада (х)
Хоккей
Казахстан обыграл Германию, забросив победную шайбу в конце игры. У него три победы в четырех матчах ЧМ
#Казахстан (х)
Хоккей
Россия обыграла Данию в матче ЧМ. Это ее третья победа в четырех матчах
#Россия (х)
Хоккей
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Дания, 26 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Дания, 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Самсонов не сыграет за Россию на ЧМ в Риге. «Вашингтон» не отпустил его из-за медицинской реабилитации
#Илья Самсонов
Политика
Международная федерация хоккея осудила Ригу за замену официального флага Белоруссии на оппозиционный
#ЧМ-2021
Хоккей
Канада проиграла три матча подряд на ЧМ-2021. Общий счет – 2:10
#Канада (х)
Хоккей
Россия проиграла Словакии на ЧМ-2021
#Россия (х)
Хоккей
Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет
#Россия (х)
Хоккей
Канада впервые в истории проиграла два стартовых матча на ЧМ
#ЧМ-2021
Хоккей
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Словакия – Россия, 24 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Словакия – Россия, 24 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Где смотреть матч Словакия – Россия, 24 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021. Григоренко забил в меньшинстве
#ЧМ-2021
Хоккей
Кузьменко и Толчинский добавлены в состав России на ЧМ-2021. Осталось четыре места в заявке
#Россия (х)
Хоккей
Йенсен сделал хет-трик в матче ЧМ-2021. Дания обыграла Швецию
#Никлас Йенсен
Хоккей
Латвия выиграла у Канады на ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
Хоккей
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Великобритания – Россия, 22 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Великобритания – Россия, 22 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Где смотреть матч Великобритания – Россия, 22 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Россия обыграла Чехию в первом матче чемпионата мира, забив на последней минуте
#Россия (х)
Хоккей
Россия дозаявила пять хоккеистов перед стартовым матчем на ЧМ. Четыре из них нападающие
#Россия (х)
Хоккей
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года
#Россия (х)
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
🏒 Россия включила 17 хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира
#Россия (х)
Хоккей
Где смотреть матчи ЧМ-2021 по хоккею
#ЧМ-2021
Хоккей
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
#Россия (х)
Хоккей
Россия объявила состав сборной на хоккейный ЧМ-2021. В нем семь игроков из НХЛ
#Россия (х)
Хоккей
Вадим Шипачев пропустит ЧМ-2021. Он был лучшим бомбардиром регулярного розыгрыша КХЛ в этом сезоне
#Вадим Шипачев
Хоккей
Сборная России по хоккею сыграет на ЧМ-2021 в свитерах с эмблемой ОКР. ИИХФ показала их дизайн
#Россия (х)
Хоккей
Россия обыграла Белоруссию в первом матче Еврочелленджа
#ЧМ-2021
Хоккей
Белоруссия запретила ввоз автомобилей Skoda и продукции Nivea. Эти бренды отказались от спонсирования ЧМ по хоккею
#политика
Хоккей
Панарин отказался от участия в ЧМ в Риге. Он уведомил об этом Федерацию хоккея России
#Артемий Панарин
Хоккей
Официально: хоккеисты из России выступят на ЧМ-2021 под гимном Международной федерации хоккея
#ЧМ-2021
Хоккей
Россия на чемпионате мира по хоккею выступит под гимном IIHF вместо запрещенного гимна страны
#Россия
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет только в Латвии
#ЧМ-2021
Хоккей
Есть три варианта проведения хоккейного ЧМ-2021. В России он не состоится
#ЧМ-2021
Хоккей
ИИХФ перенесла ЧМ-2021 из Белоруссии
#ЧМ-2021