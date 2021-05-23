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Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Словакия – Россия, 24 мая 2021 года
час назад
Сборная России стартовала с двух побед (над Чехией и Великобританией) на латвийском ЧМ по хоккею. Третий матч будет против Словакии.
В последних пяти матчах во всех турнирах Россия лишь раз проигрывала Словакии (все остальные встречи – победные). Котировки букмекеров на предстоящую встречу:
- Победа Словакии – 11.0.
- Победа России – 1.21.
Где смотреть матч Словакия – Россия, 24 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Словакия – Россия, 24 мая 2021 года
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