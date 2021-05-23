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ЧМ-2021
Где смотреть матч Словакия – Россия, 24 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
час назад
В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Россия стартовала в группе А с двух побед – над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).
Третий матч – против Словакии. Он состоится в понедельник 24 мая. Эту встречу покажет Первый канал. Трансляция начнется 16:05 по московскому времени.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
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