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#Россия (х) #ЧМ-2021

Где смотреть матч Словакия – Россия, 24 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

час назад

В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Россия стартовала в группе А с двух побед – над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

Третий матч – против Словакии. Он состоится в понедельник 24 мая. Эту встречу покажет Первый канал. Трансляция начнется 16:05 по московскому времени.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Где смотреть матчи ЧМ-2021 по хоккею

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Источник:
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