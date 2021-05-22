Россия (х)
ЧМ-2021
Андрей Кузьменко
Сергей Толчинский
Кузьменко и Толчинский добавлены в состав России на ЧМ-2021. Осталось четыре места в заявке
час назад
Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский попали в состав России на игру ЧМ-2021 против Великобритании. Они внесены в заявку на турнир.
Теперь в заявку сборной России входят 24 хоккеиста. На турнир можно заявить максимум 28 игроков.
В первой игре ЧМ-2021 Россия обыграла Чехию (4:3). Кузьменко и Толчинский там не играли.
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