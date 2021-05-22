Кузьменко и Толчинский добавлены в состав России на ЧМ-2021. Осталось четыре места в заявке

Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский попали в состав России на игру ЧМ-2021 против Великобритании. Они внесены в заявку на турнир.

Теперь в заявку сборной России входят 24 хоккеиста. На турнир можно заявить максимум 28 игроков.

В первой игре ЧМ-2021 Россия обыграла Чехию (4:3). Кузьменко и Толчинский там не играли.