ЧМ-2021
Белоруссия потеряла все шансы на плей-офф ЧМ. Она не играла там с 2015 года
2 часа назад
Сборная Белоруссии на ЧМ-2021:
- Поражение от Словакии (2:5).
- Победа над Швецией (1:0).
- Поражение от Чехии (2:3 ОТ).
- Поражение от Великобритании (3:4).
- Поражение от Дании (2:5).
- Поражение от Швейцарии (0:6).
После последней встречи сборная Белоруссии потеряла шансы выйти в плей-офф ЧМ. В последний раз она выходила на эту стадию турнира в 2015-м – но тогда в четвертьфинале сразу же проиграла Канаде 0:9.
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