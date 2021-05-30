ЧМ-2021
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#ЧМ-2021

Белоруссия потеряла все шансы на плей-офф ЧМ. Она не играла там с 2015 года

2 часа назад

Сборная Белоруссии на ЧМ-2021:

  • Поражение от Словакии (2:5).
  • Победа над Швецией (1:0).
  • Поражение от Чехии (2:3 ОТ).
  • Поражение от Великобритании (3:4).
  • Поражение от Дании (2:5).
  • Поражение от Швейцарии (0:6).

После последней встречи сборная Белоруссии потеряла шансы выйти в плей-офф ЧМ. В последний раз она выходила на эту стадию турнира в 2015-м – но тогда в четвертьфинале сразу же проиграла Канаде 0:9.

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