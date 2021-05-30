Белоруссия потеряла все шансы на плей-офф ЧМ. Она не играла там с 2015 года

Сборная Белоруссии на ЧМ-2021:

Поражение от Словакии (2:5).

Победа над Швецией (1:0).

Поражение от Чехии (2:3 ОТ).

Поражение от Великобритании (3:4).

Поражение от Дании (2:5).

Поражение от Швейцарии (0:6).

После последней встречи сборная Белоруссии потеряла шансы выйти в плей-офф ЧМ. В последний раз она выходила на эту стадию турнира в 2015-м – но тогда в четвертьфинале сразу же проиграла Канаде 0:9.