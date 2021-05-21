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Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Великобритания – Россия, 22 мая 2021 года
2 часа назад
Сборная России сыграет на ЧМ-2021 по хоккею против Великобритании. Матч пройдет 22 мая и начнется в 16:15 по московскому времени.
Россия – абсолютный фаворит матча. Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа России с форой «-6» – 1,61.
- Победа России с форой «-6,5» – 1,92.
- Тотал голов России «больше 7» – 1,87.
Турнир проходит в Латвии. Он стартовал 21 мая и завершится 6 июня.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
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