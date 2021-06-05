Канада – первый финалист ЧМ-2021 по хоккею

В полуфинале чемпионата мира по хоккею Канада (пройдя туда после победы над Россией) встречалась со сборной США. И победила – 4:2. У канадцев шайбы забросили Пирри, Манджипане (дубль) и Дэнфорт. У США – Блэквелл и Хмелевский.

Канада – первый финалист ЧМ по хоккею. В финале она встретится с победителем пары Финляндия – Германия – они сыграют 5 мая в 18:15 по московскому времени.