🏒 Россия включила 17 хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира

В заявке России 15 полевых игроков и два вратаря. Первый матч пройдет 21 мая против Чехии.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов (все — СКА), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Михаил Григоренко («Коламбус»).

Россия заявила пока минимально допустимое число хоккеистов. Заявку можно расширить до 28 человек.

Изначально в Ригу отправился 31 игрок, пять из них занимались по индивидуальной программе и не входили в предварительную заявку.

Главный тренер Валерий Брагин анонсировал, что сборная сохранила места для одного нападающего и одного вратаря из НХЛ, где продолжается плей-офф. Кого именно сбродная рассматривает для вызова, он не сказал.

Наиболее проблемной линией для России СМИ считали вратарскую. В Риге тренировались трое вратарей – все из КХЛ и без опыта игры на чемпионатах мира.