ЧМ-2021
Хоккей
Россия (х)
Россия обыграла Белоруссию в первом матче Еврочелленджа
вчера, 20:41
- Игра закончилась со счетом 6:3. Дубль в составе России оформил Егор Коршков.
- Россия к началу второго периода вела 3:0. В середине она пропустила одну шайбу, но потом снова забила три – 6:1. В третьем периода Россия пропустила еще две шайбы.
- Вторая игра пройдет 24 апреля. Оба матча – подготовка к ЧМ в Риге, который пройдет с 26 мая по 6 июня.
- Еврочеллендж традиционно проводится в апреле как серия товарищеских матчей перед чемпионатами мира.
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