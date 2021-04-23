ЧМ-2021
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Россия (х)
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#ЧМ-2021 #Хоккей #Россия (х)

Россия обыграла Белоруссию в первом матче Еврочелленджа

вчера, 20:41
  • Игра закончилась со счетом 6:3. Дубль в составе России оформил Егор Коршков.
  • Россия к началу второго периода вела 3:0. В середине она пропустила одну шайбу, но потом снова забила три – 6:1. В третьем периода Россия пропустила еще две шайбы.
  • Вторая игра пройдет 24 апреля. Оба матча – подготовка к ЧМ в Риге, который пройдет с 26 мая по 6 июня.
  • Еврочеллендж традиционно проводится в апреле как серия товарищеских матчей перед чемпионатами мира.
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Источник:
Гол.ру
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