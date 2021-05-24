Россия проиграла Словакии на ЧМ-2021

Сборная России впервые проиграла на ЧМ-2021. Счет матча против Словакии – 1:3. Единственный гол в составе сборной России забил Александр Барабанов.

Словакия набрала девять очков за три игры на ЧМ-2021. Она пропустила в этих матчах только четыре шайбы.

Сборная России имеет две победы в трех играх. Следующая игра пройдет 26 мая. Соперник – Дания.

Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет