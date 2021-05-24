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Россия проиграла Словакии на ЧМ-2021
час назад
Сборная России впервые проиграла на ЧМ-2021. Счет матча против Словакии – 1:3. Единственный гол в составе сборной России забил Александр Барабанов.
Словакия набрала девять очков за три игры на ЧМ-2021. Она пропустила в этих матчах только четыре шайбы.
Сборная России имеет две победы в трех играх. Следующая игра пройдет 26 мая. Соперник – Дания.
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