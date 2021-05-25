Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Дания, 26 мая 2021 года

Результаты стартовых матчей сборной России на ЧМ-2021:

Победа над Чехией (4:3).

Победа над Великобританией (7:1).

Поражение от Словакии (3:1).

В четвертом туре наша сборная сыграет против Дании – игра пройдет 26 мая.

Где смотреть матч Россия – Дания, 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею