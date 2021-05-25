Россия (х)
ЧМ-2021
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Дания, 26 мая 2021 года
час назад
Результаты стартовых матчей сборной России на ЧМ-2021:
- Победа над Чехией (4:3).
- Победа над Великобританией (7:1).
- Поражение от Словакии (3:1).
В четвертом туре наша сборная сыграет против Дании – игра пройдет 26 мая.
Где смотреть матч Россия – Дания, 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.
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