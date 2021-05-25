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#Россия (х) #ЧМ-2021

Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Дания, 26 мая 2021 года

час назад

Результаты стартовых матчей сборной России на ЧМ-2021:

  • Победа над Чехией (4:3).
  • Победа над Великобританией (7:1).
  • Поражение от Словакии (3:1).

В четвертом туре наша сборная сыграет против Дании – игра пройдет 26 мая.

Где смотреть матч Россия – Дания, 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Источник:
Гол
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