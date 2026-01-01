ЧМ-2021

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Герой Канады на ЧМ-2021. Медитирует, наряжается поваром KFC и почти не забивает
#Ник Пол
Россия серьезно усилилась из НХЛ и вылетела от канадской молодежи. На ЧМ – уже 7 лет без чемпионства
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#Россия (х)
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🛷 Решающий гол России против Швейцарии: игрок упал, проехался и сидя отдал голевую
#Сергей Толчинский
Очень странный и спорный гол на чемпионате мира: британец влетел в ворота вместе с шайбой и вратарем
#ЧМ-2021
Фанаты Латвии завалили цветами посольство Канады. Это традиция – так происходит после побед сборной на ЧМ
#ЧМ-2021
Григоренко падал в драфт отказов НХЛ и не играл полтора месяца. ЧМ – шанс спасти сезон
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#Россия (х)
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Чехия готовилась к ЧМ на площадке меньшего размера. Россия забила ей голы на пространстве и с контратак
#Россия (х)
Как Белоруссия потеряла ЧМ по хоккею. Спонсоры уходят, другие страны не хотят ехать, а IIHF теряется
#ЧМ-2021
Это будет очень странный (=слабый?) чемпионат мира по хоккею. Многие звезды НХЛ не приехали, а Латвия едва подготовилась за 100 дней
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#ЧМ-2021
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Подготовьтесь к ЧМ по хоккею – через 7 ярких историй вокруг него
#ЧМ-2021