ЧМ-2021
Хоккей
Есть три варианта проведения хоккейного ЧМ-2021. В России он не состоится
вчера, 20:53
ЧМ-2021 по хоккею был запланирован в Белоруссии и Латвии, но из Белоруссии турнир был перенесен.
🗯️️️️ Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о том, почему вариант с проведением в России невозможен: «Работают санкции Всемирного антидопингового агентства. Теперь никаких вариантов нет, потому что дисквалификация на два года. С этим ничего не поделаешь».
🗯️ В каких странах он состоится – Фазель озвучил. Три варианта: «Это только Латвия. Это Латвия и Дания. Или это Латвия и Словакия».
Планируется, что ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня.
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