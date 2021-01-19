Есть три варианта проведения хоккейного ЧМ-2021. В России он не состоится

ЧМ-2021 по хоккею был запланирован в Белоруссии и Латвии, но из Белоруссии турнир был перенесен.

🗯️️️️ Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о том, почему вариант с проведением в России невозможен: «Работают санкции Всемирного антидопингового агентства. Теперь никаких вариантов нет, потому что дисквалификация на два года. С этим ничего не поделаешь».

🗯️ В каких странах он состоится – Фазель озвучил. Три варианта: «Это только Латвия. Это Латвия и Дания. Или это Латвия и Словакия».

Планируется, что ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня.