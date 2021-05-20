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#Россия (х) #ЧМ-2021 #Чехия (х)

Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года

вчера, 20:36

Последние мять матчей с участием сборных России и Чехии во всех турнирах:

  • 2 победы Чехии.
  • 3 победы России.

21 мая сборные встретятся в рамках первого тура ЧМ-2021. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Где смотреть матчи ЧМ-2021 по хоккею

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

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Источник:
Гол
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