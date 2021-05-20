Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года

Последние мять матчей с участием сборных России и Чехии во всех турнирах:

2 победы Чехии.

3 победы России.

21 мая сборные встретятся в рамках первого тура ЧМ-2021. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Где смотреть матчи ЧМ-2021 по хоккею

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею