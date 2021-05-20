Россия (х)
ЧМ-2021
Чехия (х)
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года
вчера, 20:36
Последние мять матчей с участием сборных России и Чехии во всех турнирах:
- 2 победы Чехии.
- 3 победы России.
21 мая сборные встретятся в рамках первого тура ЧМ-2021. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
Где смотреть матчи ЧМ-2021 по хоккею
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые