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ЧМ-2021
Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
вчера, 20:15
ЧМ-2021 в Дании пройдет в Латвии. Турнир стартует 21 мая и продлится до 6 июня. Россия сыграет в группе А, где ее соперниками будут Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.
В первом туре Россия сыграет против Чехии:
- Игра начнется в 16:15 по московскому времени.
- Прямую трансляцию покажет «Первый канал». Эфир стартует в 16:05 по московскому времени.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
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