Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

ЧМ-2021 в Дании пройдет в Латвии. Турнир стартует 21 мая и продлится до 6 июня. Россия сыграет в группе А, где ее соперниками будут Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

В первом туре Россия сыграет против Чехии:

Игра начнется в 16:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию покажет «Первый канал». Эфир стартует в 16:05 по московскому времени.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

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