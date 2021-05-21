Россия (х)
ЧМ-2021
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#Россия (х) #ЧМ-2021

Россия обыграла Чехию в первом матче чемпионата мира, забив на последней минуте

2 часа назад

Матч закончился со счетом 4:3. Россия забила первой, но Чехия после каждой шайбы отыгрывалась.

  • Первый период -  1:1
  • Второй период – 2:2
  • Третий период – 4:3

Меньше чем за три минуты до конца матча Чехия в очередной раз сравняла счет – 3:3. Но за 19 секунд до конца матча Россия забросила четвертую, победную, шайбу.

Кто забил у России: Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов, Михаил Григоренко.
 


 


 

 

Следующий матч России пройдет 22 мая против Великобритании. В группе с ней семь команд, в плей-офф выйдут четыре лучших.

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