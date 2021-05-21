Россия (х)
ЧМ-2021
Россия обыграла Чехию в первом матче чемпионата мира, забив на последней минуте
2 часа назад
Матч закончился со счетом 4:3. Россия забила первой, но Чехия после каждой шайбы отыгрывалась.
- Первый период - 1:1
- Второй период – 2:2
- Третий период – 4:3
Меньше чем за три минуты до конца матча Чехия в очередной раз сравняла счет – 3:3. Но за 19 секунд до конца матча Россия забросила четвертую, победную, шайбу.
Кто забил у России: Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов, Михаил Григоренко.
Следующий матч России пройдет 22 мая против Великобритании. В группе с ней семь команд, в плей-офф выйдут четыре лучших.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые