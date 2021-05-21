Россия обыграла Чехию в первом матче чемпионата мира, забив на последней минуте

Матч закончился со счетом 4:3. Россия забила первой, но Чехия после каждой шайбы отыгрывалась.

Первый период - 1:1

Второй период – 2:2

Третий период – 4:3

Меньше чем за три минуты до конца матча Чехия в очередной раз сравняла счет – 3:3. Но за 19 секунд до конца матча Россия забросила четвертую, победную, шайбу.

Кто забил у России: Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов, Михаил Григоренко.









