Казахстан (х)
ЧМ-2021
Германия (х)
Казахстан обыграл Германию, забросив победную шайбу в концовке. У него три победы в четырех матчах ЧМ
18 минут назад
Матч закончился со счетом 3:2. Казахстан проигрывал к началу третьего периода 1:2, но потом сравнял, а за пять минут до конца забросил победную шайбу.
Факты о победе:
- Германия до этого матча еще не проигрывала на чемпионате мира. У нее было три победы подряд, в том числе над Канадой.
- СМИ называют результаты Казахстана на ЧМ одними из самых неожиданных. Он обыграл Латвию и Финляндию, а теперь Германию – лидера таблицы.
- Единственное поражение Казахстана было от США.
Теперь Казахстан с 7 очками идет четвертым в таблице. До конца групповой стадии он сыграет с Канадой, Италией и Норвегией. В плей-офф попадут четыре команды из группы.
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