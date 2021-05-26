Казахстан обыграл Германию, забросив победную шайбу в концовке. У него три победы в четырех матчах ЧМ

Матч закончился со счетом 3:2. Казахстан проигрывал к началу третьего периода 1:2, но потом сравнял, а за пять минут до конца забросил победную шайбу.

Факты о победе:

Германия до этого матча еще не проигрывала на чемпионате мира. У нее было три победы подряд, в том числе над Канадой.

СМИ называют результаты Казахстана на ЧМ одними из самых неожиданных. Он обыграл Латвию и Финляндию, а теперь Германию – лидера таблицы.

Единственное поражение Казахстана было от США.

Теперь Казахстан с 7 очками идет четвертым в таблице. До конца групповой стадии он сыграет с Канадой, Италией и Норвегией. В плей-офф попадут четыре команды из группы.