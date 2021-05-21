Россия (х)
ЧМ-2021
Россия дозаявила пять хоккеистов перед стартовым матчем на ЧМ. Четыре из них нападающие
3 часа назад
В заявку сборной России на чемпионат мира вошли:
- Нападающие: Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов (все – СКА) и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).
- Защитник: Григорий Дронов («Металлург»).
Теперь в заявке сборной 22 игрока из 28 возможных. Главный тренер России Валерий Брагин предупреждал, что штаб готовится пополнить состав игроками НХЛ, где еще продолжается плей-офф.
Первый матч России пройдет 21 мая в 16:15 против Чехии.
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года
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