Россия дозаявила пять хоккеистов перед стартовым матчем на ЧМ. Четыре из них нападающие

В заявку сборной России на чемпионат мира вошли:

Нападающие : Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов (все – СКА) и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

: Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов (все – СКА) и Дмитрий Воронков («Ак Барс»). Защитник: Григорий Дронов («Металлург»).

Теперь в заявке сборной 22 игрока из 28 возможных. Главный тренер России Валерий Брагин предупреждал, что штаб готовится пополнить состав игроками НХЛ, где еще продолжается плей-офф.

Первый матч России пройдет 21 мая в 16:15 против Чехии.

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