Россия (х)
ЧМ-2021
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#Россия (х) #ЧМ-2021

Россия дозаявила пять хоккеистов перед стартовым матчем на ЧМ. Четыре из них нападающие

3 часа назад

В заявку сборной России на чемпионат мира вошли:

  • Нападающие: Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов (все – СКА) и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).
  • Защитник: Григорий Дронов («Металлург»).

Теперь в заявке сборной 22 игрока из 28 возможных. Главный тренер России Валерий Брагин предупреждал, что штаб готовится пополнить состав игроками НХЛ, где еще продолжается плей-офф.

Первый матч России пройдет 21 мая в 16:15 против Чехии.

Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года

Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
 

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Источник:
сайт Международной федерации хоккея
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