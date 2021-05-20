Россия (х)
ЧМ-2021
Чехия (х)
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года
вчера, 20:45
Сборная России стартует на ЧМ-2021 по хоккею, который пройдет в Латвии, с матча против сборной Чехии:
Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года
Котировки букмекеров:
- Победа России – 2.20.
- Победа Чехии – 2.81.
- Россия будет вести после первого периода – 2.66.
- Чехия будет вести после первого периода – 3.10.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые