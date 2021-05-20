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#Россия (х) #ЧМ-2021 #Чехия (х)

Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года

вчера, 20:45

Сборная России стартует на ЧМ-2021 по хоккею, который пройдет в Латвии, с матча против сборной Чехии:

Где смотреть матч Россия – Чехия, 21 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Чехия, 21 мая 2021 года

Котировки букмекеров:

  • Победа России – 2.20.
  • Победа Чехии – 2.81.
  • Россия будет вести после первого периода – 2.66.
  • Чехия будет вести после первого периода – 3.10.
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Источник:
Гол
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