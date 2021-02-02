Чемпионат мира по хоккею пройдет только в Латвии

18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет чемпионат мира по хоккею. Спустя две недели Международная федерация по хоккею сообщила, что чемпионат мира пройдет только в Риге:

Основной стадион – «Арена Рига». Там сыграют сборные из группы В, пройдут два четвертьфинала, полуфинал и финал.

Олимпийский спортивный центр будет переоборудован в хоккейную арену вместимостью в 6 тысяч человек. Он примет матчи группы А и два других четвертьфинала.

Каток в Даугаве будет тренировочной ареной.

Все 16 сборных будут проживать в одной гостинице на время турнира.

ИИХФ готовится запустить продажу билетов для фанатов, если в стране улучшится коронавирусная ситуация.