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#ЧМ-2021 #Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет только в Латвии

02 февраля, 18:11

18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет чемпионат мира по хоккею. Спустя две недели Международная федерация по хоккею сообщила, что чемпионат мира пройдет только в Риге:

  • Основной стадион – «Арена Рига». Там сыграют сборные из группы В, пройдут два четвертьфинала, полуфинал и финал.
  • Олимпийский спортивный центр будет переоборудован в хоккейную арену вместимостью в 6 тысяч человек. Он примет матчи группы А и два других четвертьфинала.
  • Каток в Даугаве будет тренировочной ареной.
  • Все 16 сборных будут проживать в одной гостинице на время турнира.
  • ИИХФ готовится запустить продажу билетов для фанатов, если в стране улучшится коронавирусная ситуация.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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