ЧМ-2021
Михаил Григоренко
Россия (х)
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#ЧМ-2021 #Россия (х) #Михаил Григоренко

Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021. Григоренко забил в меньшинстве

5 часов назад

Россия выиграла у Великобритании со счетом 7:1 в матче ЧМ-2021. Основные факты по матчу:

  • Михаил Григоренко забросил шайбу в меньшинстве.
  • Капитан России Антон Слепышев набрал первое очко на турнире.
  • Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский дебютировали на турнире. И сразу забили.
  • Антон Бурдасов набрал три очка (2+1).

Перед этой игрой Россия обыграла Чехию (4:3). Сейчас она лидирует в группе А.

Четыре лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал. Россия на групповом этапе проведет еще пять игр.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Таким был первый матч России на ЧМ-2021
Григоренко падал в драфт отказов НХЛ и не играл полтора месяца. ЧМ – шанс спасти сезон
Чехия готовилась к ЧМ на площадке меньшего размера. Россия забила ей голы на пространстве и с контратак
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