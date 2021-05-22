ЧМ-2021
Михаил Григоренко
Россия (х)
Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021. Григоренко забил в меньшинстве
5 часов назад
Россия выиграла у Великобритании со счетом 7:1 в матче ЧМ-2021. Основные факты по матчу:
- Михаил Григоренко забросил шайбу в меньшинстве.
- Капитан России Антон Слепышев набрал первое очко на турнире.
- Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский дебютировали на турнире. И сразу забили.
- Антон Бурдасов набрал три очка (2+1).
Перед этой игрой Россия обыграла Чехию (4:3). Сейчас она лидирует в группе А.
Четыре лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал. Россия на групповом этапе проведет еще пять игр.
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