Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021. Григоренко забил в меньшинстве

Россия выиграла у Великобритании со счетом 7:1 в матче ЧМ-2021. Основные факты по матчу:

Михаил Григоренко забросил шайбу в меньшинстве.

Капитан России Антон Слепышев набрал первое очко на турнире.

Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский дебютировали на турнире. И сразу забили.

Антон Бурдасов набрал три очка (2+1).

Перед этой игрой Россия обыграла Чехию (4:3). Сейчас она лидирует в группе А.

Четыре лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал. Россия на групповом этапе проведет еще пять игр.