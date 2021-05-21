Где смотреть матч Великобритания – Россия, 22 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

В Латвии проходит ЧМ-2021 по хоккею. Сборная России в группе А стартовала с матча против Чехии. Следующий соперник – Великобритания.

Игра пройдет в субботу, 22 мая. Она начнется в 16:15 по московскому времени.

Смотреть матч можно на Первом канале. Трансляция – в 16:05 по московскому времени.

Команды всего однажды встречались друг с другом. На ЧМ-1994 Россия выиграла 12:3, установив три рекорд – по количеству голов (12), по количеству шайб в одном периоде (6), по разнице (плюс девять).

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Где смотреть матчи ЧМ-2021 по хоккею

После этого следующий матч России состоится 24 мая, соперник – Словакия.

Турнир стартовал 21 мая и продлится до 6 июня.