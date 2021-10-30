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UFC 267
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UFC 267
Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Новости
MMA
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
03 ноября 2021, 10:56
MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
31 октября 2021, 01:40
MMA
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
31 октября 2021, 01:00
MMA
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
31 октября 2021, 00:47
MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
#Ян Блахович
31 октября 2021, 00:21
MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
31 октября 2021, 00:14
MMA
Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
31 октября 2021, 00:12
MMA
Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд
#Ян – Сэндхаген
31 октября 2021, 00:08
MMA
Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
30 октября 2021, 23:42
MMA
Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
#Хамзат Чимаев
30 октября 2021, 23:02
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
30 октября 2021, 22:55
MMA
Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 22:51
MMA
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 22:44
MMA
Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
#Хамзат Чимаев
30 октября 2021, 22:34
MMA
Волков победил Тыбуру единогласным судейским решением на UFC 267
#Волков – Тыбура
30 октября 2021, 22:32
MMA
За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд
#Хамзат Чимаев
30 октября 2021, 22:01
MMA
Чимаев победил Джинглианга на турнире UFC 267. Он не пропустил ни одного удара
#Джинглианг – Чимаев
30 октября 2021, 21:52
MMA
Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC
#Магомед Анкалаев
30 октября 2021, 21:37
MMA
Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267
#Анкалаев – Оздемир
30 октября 2021, 21:34
MMA
У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 13:10
MMA
Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
#Ян – Сэндхаген
30 октября 2021, 11:45
MMA
Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+
#Блахович – Тейшейра
30 октября 2021, 11:32
MMA
Во сколько начало боя Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
30 октября 2021, 11:16
MMA
Прогноз на бой Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
30 октября 2021, 11:14
MMA
Где смотреть бой Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
30 октября 2021, 11:11
MMA
Во сколько начало титульного боя Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
29 октября 2021, 11:28
MMA
Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
29 октября 2021, 11:24
MMA
Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
29 октября 2021, 11:21
MMA
Ринг-анонсер Брюс Баффер впервые с 1996 года пропустит номерной турнир UFC
#Брюс Баффер
29 октября 2021, 10:45
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
29 октября 2021, 10:13
MMA
В Абу-Даби прошли битвы взглядов перед UFC 267. Ян встретился с Сэндхагеном, Махачев – с Хукером
#UFC 267
28 октября 2021, 20:13
MMA
Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
#Ян – Сэндхаген
28 октября 2021, 10:20
MMA
Прямая трансляция турнира UFC 267. Все варианты просмотра в России
#UFC 267
28 октября 2021, 10:06
MMA
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
#UFC 267
28 октября 2021, 10:03
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
28 октября 2021, 09:58
MMA
Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
20 октября 2021, 17:32
MMA
Где смотреть UFC 267
#UFC 267
20 октября 2021, 16:28
MMA
Во сколько начало боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
14 октября 2021, 10:32
MMA
Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
14 октября 2021, 10:28
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Дата боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
14 октября 2021, 10:22
MMA
Во сколько начало боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
14 октября 2021, 10:04
MMA
Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
14 октября 2021, 10:00
MMA
Дата боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
14 октября 2021, 09:55
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
13 октября 2021, 14:41
MMA
Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева
#UFC 267
13 октября 2021, 14:06
MMA
На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
#Петр Ян
13 октября 2021, 13:07
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
12 октября 2021, 21:53
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267
12 октября 2021, 21:48