UFC 267

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
MMA
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
MMA
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
#Ян Блахович
MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
MMA
Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
MMA
Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд
#Ян – Сэндхаген
MMA
Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
MMA
Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
#Хамзат Чимаев
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
MMA
Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге
#Махачев – Хукер
MMA
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
MMA
Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
#Хамзат Чимаев
MMA
Волков победил Тыбуру единогласным судейским решением на UFC 267
#Волков – Тыбура
MMA
За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев победил Джинглианга на турнире UFC 267. Он не пропустил ни одного удара
#Джинглианг – Чимаев
MMA
Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC
#Магомед Анкалаев
MMA
Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267
#Анкалаев – Оздемир
MMA
У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры
#Махачев – Хукер
MMA
Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
#Ян – Сэндхаген
MMA
Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+
#Блахович – Тейшейра
MMA
Во сколько начало боя Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
MMA
Прогноз на бой Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
MMA
Где смотреть бой Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
MMA
Во сколько начало титульного боя Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Ринг-анонсер Брюс Баффер впервые с 1996 года пропустит номерной турнир UFC
#Брюс Баффер
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
В Абу-Даби прошли битвы взглядов перед UFC 267. Ян встретился с Сэндхагеном, Махачев – с Хукером
#UFC 267
MMA
Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
#Ян – Сэндхаген
MMA
Прямая трансляция турнира UFC 267. Все варианты просмотра в России
#UFC 267
MMA
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
#UFC 267
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Где смотреть UFC 267
#UFC 267
MMA
Во сколько начало боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Дата боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Во сколько начало боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Дата боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
MMA
Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева
#UFC 267
MMA
На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
#Петр Ян
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267