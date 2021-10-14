Ян – Сэндхаген
UFC
UFC 267
Петр Ян
Дата боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
39 минут назад
Петр Ян и Кори Сэндхаген подерутся за пояс временного чемпиона в легчайшем весе на UFC 267. Бой пройдет в Абу-Даби 30 октября, ориентировочное время начала – 23:00 по московскому времени.
На UFC 267 Ян планировал драться против Алджамейна Стерлинга, который владеет поясом, но он снялся с турнира из-за травмы. В их первом бою Ян нанес запрещенный удар, потерял чемпионский титул и получил дисквалификацию.
- Поражение от Стерлинга – первое для Яна в UFC. Он выступает в промоушене с 2018 года и за это время провел восемь боев.
- Победитель боя Ян – Сэндхаген подерется со Стерлингом за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Ян занимает первое место в дивизионе.
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