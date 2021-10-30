UFC 267

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
#Зубайра Тухугов
Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником
#Гловер Тейшейра
Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
#Петр Ян
Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?
#Ислам Махачев
Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком
#Хасбик
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян
Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267
#Махачев – Хукер
Русский судья снят с турнира UFC после скандального боя. Он игнорировал поток ударов и не пустил врачей после тычка в глаз
#Вячеслав Киселев
Бывший спецназовец героически дебютировал в UFC. Выстоял три раунда, хотя плохо видел одним глазом и сплевывал кровь
#Бенуа Сен-Дени
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
#Ислам Махачев
Хасбик – новая суперзвезда UFC, и это не шутка: он раскручивает бои, ведет переговоры с Уайтом, а топ-бойцы говорят о нем перед боями
#Хасбик
Кто такой Анкалаев – звезда полутяжелого веса UFC. Проиграл дебютный бой на последней секунде, а теперь побеждает чаще всех
#Магомед Анкалаев
Зачем бойцы держатся за полотенце на взвешивании – так они уменьшают вес. Чимаев пытался согнать 200 гр, а получилось минус 2 кг
#Хамзат Чимаев
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
Тренер Петра Яна воевал снайпером в Ираке и Афганистане и спасал сослуживцев от смерти
#Шон Кобер
Чимаев стал сенсацией UFC в 2020-м и пропал на год: кашлял кровью, падал без сил, думал закончить. Вернуться помог разговор с Кадыровым
#Хамзат Чимаев
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул
#Блахович – Адесанья
Легчайший вес в UFC – это сколько? Чем отличается от наилегчайшего? Есть крутые кроме Яна?
#UFC
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
#Ислам Махачев
Петр Ян рос в деревне с семью братьями и сестрами. Теперь отправляет деньги с UFC на дом маме, которая их всех воспитала
#Петр Ян
Рекордсмен UFC из Чечни: выступает за Швецию и побеждает раз в десять дней
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#Хамзат Чимаев
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Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
#Петр Ян