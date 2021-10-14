Ян – Сэндхаген
UFC
UFC 267
Петр Ян
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#Ян – Сэндхаген #UFC 267 #Петр Ян #UFC

Во сколько начало боя Ян – Сэндхаген на UFC 267

30 минут назад

30 октября Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой на UFC 267 за титул временного чемпиона в легчайшем весе. Победитель подерется с Алджамейном Стерлингом.

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. В четырех из шести поединков подерутся российские бойцы. Ориентировочное начало боя Яна и Сэндхагена – 23:00.

Сэндхаген заменил Стерлинга в бою против Яна. Стерлинг владеет поясом чемпиона UFC в легчайшем весе и снялся с турнира из-за травмы. В их первом бою Ян проиграл из-за запрещенного приема, который привел к дисквалификации и первому поражению.

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Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267

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Источник:
Гол
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