Ян – Сэндхаген
UFC
UFC 267
Петр Ян
Во сколько начало боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
30 минут назад
30 октября Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой на UFC 267 за титул временного чемпиона в легчайшем весе. Победитель подерется с Алджамейном Стерлингом.
Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. В четырех из шести поединков подерутся российские бойцы. Ориентировочное начало боя Яна и Сэндхагена – 23:00.
Сэндхаген заменил Стерлинга в бою против Яна. Стерлинг владеет поясом чемпиона UFC в легчайшем весе и снялся с турнира из-за травмы. В их первом бою Ян проиграл из-за запрещенного приема, который привел к дисквалификации и первому поражению.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые