НХЛ

Дата основания
1917 г.
Наиболее титулованный клуб
Монреаль (25)
Лента
Материалы
Новости
Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
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#Иван Федотов
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Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли – уронили на лед спустя 5 минут после первой за 20 лет победы
#Колорадо Эвеланш
Хоккеист «Аризоны» ушел со льда через 30 секунд после старта – чтобы и успеть на роды жены, и засчитать серию из игр подряд
#Аризона
Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам
#Александр Овечкин
Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
#РПЛ
У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
Хоккеист Тарасенко пришел на интервью с детьми. Плохая идея: один постоянно перебивал, а второй бегал сзади 💙
#Владимир Тарасенко
Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель
#Тампа-Бэй
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом
#Кирилл Капризов
Почему в хоккее нет автоголов: автор шайбы – игрок из другой команды, в Канаде придуман специальный термин
#Хоккей
Овечкин никогда не выиграет Олимпиаду. Он пропускает уже вторую, провалился на трех, а к следующей ему уже 40 лет
#Александр Овечкин
Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
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#НХЛ
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Что окружает решение НХЛ по Олимпиаде-2022: звезды сомневаются в участии, матчи переносятся, игроки постоянно заражаются
#Олимпиада-2022
Чудо-сейв в НХЛ: вратарь отбил шайбу рукой, которую спрятал за спину 👀
#Малькольм Суббан
Футбольный гол в НХЛ – игрок идеально навесил (!) на клюшку партнера
#НХЛ
За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
#Кирилл Семенов
В мире спортивных медиа есть свой Netflix. Это The Athletic − лучшие авторы планеты, стоимость под 500 млн и революция потребления
#The Athletic
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
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Звезда НХЛ Мэттьюс сбрил усы, которые все обсуждали несколько лет. Это итог акции на 134 тысячи долларов 🪒
#Остон Мэттьюс
Капризов не видел партнера, но сделал ассист. Одним движением убрал трех соперников 👀
#Кирилл Капризов
Игрок НХЛ разозлился после пропущенного гола – и как ударил по шайбе. Но не попал по ней и грохнулся на лед 🥶
#Расмус Далин
Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона
#Тэтчер Демко
Новое убийство темнокожего в США. Женщина-полицейский при аресте спутала пистолет и шокер
#Данте Райт
Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
#Джоэл Кенневилл
Овечкин забил гол сломанной клюшкой. Обычно судьи за такое наказывают удалением
#Александр Овечкин
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
НХЛ готовится к титульным спонсорам. Раньше лига отказывалась от них из-за традиций с формами без реклам
#НХЛ
Игрок НХЛ раньше славил Трампа и хвалил себя с другого аккаунта, теперь – вылетает из клуба после драки с русским кипером
#Тони Деанджело
Откуда в хоккее драки и почему вообще это нормально? Ответ − в истории, хитростях менеджеров и судьбах громил
#Хоккей
Эмоции Кучерова после победы в Кубке Стэнли: пришел на пресс-конференцию без майки и с банкой пива и много хвалил Василевского
#Никита Кучеров
Умер вратарь Латвии и «Коламбуса». Клуб говорит об ударе головой при падении, полиция добавляет про неудачный фейерверк
#НХЛ
Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей. Он выступит на финале Лиги чемпионов
#музыка
Матч НХЛ начался с мести за травму Панарина. Игроки подрались на 141 минуту штрафа!
#НХЛ
В НХЛ канадцев в два раза больше, чем американцев. И это большой кризис канадцев. Что-что?
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#НХЛ
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Отвечаем на ваши вопросы по НХЛ. Почему Овечкин не вставляет зубы? Что такое локаут? Как там найти хорошего мужа?
#НХЛ