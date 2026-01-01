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Тампа-Бэй
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Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
Хоккей
Кучеров забросил три шайбы «Баффало». Это его первые голы с октября и четвертый хет-трик в НХЛ
#Никита Кучеров
Хоккей
Кучеров сыграл за «Тампу» впервые с октября. Он отдал два ассиста и стал лучшим игроком матча с «Калгари»
#Никита Кучеров
Хоккей
Василевский установил рекорд НХЛ, победив в 63 матчах за календарный год
#Андрей Василевский
Хоккей
«Тампа» стала 24-й командой НХЛ, победившей 1000 раз в лиге. Ей потребовалось на это 29 лет
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Тампа» впервые с финала Кубка Стэнли сыграла без пропущенных шайб. Василевский оформил шатаут
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу» и установила клубный рекорд, победив в 10 из 11 стартовых матчей. Свечников отдал ассист
#НХЛ
Хоккей
«Тампа-Бэй» поместила Кучерова в список травмированных на долгий срок. Возможный период восстановления – до 10 недель
#Никита Кучеров
Хоккей
«Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке». Кучеров получил травму в матче НХЛ
#Никита Кучеров
Хоккей
«Тампа» победила «Детройт» в матче НХЛ с 13 голами. Она дважды отыграла разницу в три шайбы
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Питтсбургу» в матче-открытия НХЛ: Василевский пропустил три шайбы, Кучеров нанес ноль бросков в створ
#НХЛ
Хоккей
Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли – 32 очка в 23 матчах
#Никита Кучеров
Хоккей
Василевский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ
#Андрей Василевский
Хоккей
Кучеров, Сергачев и Василевский выиграли Кубок Стэнли с «Тампой»
#НХЛ
Хоккей
«Тампа-Бэй» во второй год подряд выиграла Кубок Стэнли 🏆
#НХЛ
Хоккей
«Монреаль» впервые победил в финале Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:1 в пользу «Тампы»
#Монреаль (х)
Хоккей
«Тампа» обыграла «Монреаль» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:0
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Тампа» снова выиграла у «Монреаля» и повела 2-0 в финале Кубка Стэнли
#Тампа-Бэй
Хоккей
Василевский стал вторым в голосовании за лучшего вратаря сезона НХЛ. Первый – Флери
#Андрей Василевский
Хоккей
Кучеров пятым в истории НХЛ набрал 30+ очков в двух розыгрышах плей-офф
#Никита Кучеров
Хоккей
Расписание финала Кубка Стэнли, где сыграют «Тампа» и «Монреаль»
#НХЛ
Хоккей
Кучеров поднялся на пятое место в истории НХЛ по числу матчей плей-офф с тремя и более ассистами
#Никита Кучеров
Хоккей
Василевский выиграл 43-й матч в плей-офф НХЛ и установил рекорд по победам среди вратарей из России
#Андрей Василевский
Хоккей
Кучеров установил рекорд «Тампы» по скорости набранных очков в плей-офф НХЛ. У него 22 очка в 13 играх
#Никита Кучеров
Хоккей
«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли
#НХЛ
Хоккей
Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, завершившим три серии подряд матчами без пропущенных шайб
#Андрей Василевский
Хоккей
Кучеров набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ. Он пропустил регулярный сезон, а теперь набирает очки в каждом матче
#Никита Кучеров
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
«Тампа» разгромно проиграла «Флориде». Василевский оставил шайбу сопернику перед вторым голом
#Андрей Василевский
Хоккей
Хоккеисты «Тампы» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в прошлом сезоне
#Тампа-Бэй
Хоккей
Василевский прервал победную серию с «Тампой» из 12 матчей. Против «Далласа» он пропустил четырежды после 41 броска
#Андрей Василевский
Хоккей
У Василевского 12 побед подряд – это рекорд «Тампы»
#Андрей Василевский
Хоккей
У Василевского 11 побед за «Тампу» подряд – это повторение клубного рекорда
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ с сериями из десяти побед в трех сезонах подряд
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский – обладатель рекордной сухой серии в истории «Тампы»
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский отыграл на ноль три матча подряд. Это рекорд «Тампы»
#Андрей Василевский
Хоккей
Василевский признан первой звездой недели НХЛ. Он отразил 79 бросков из 81 в трех матчах и оформил два шатаута
#Андрей Василевский
Хоккей
Волков оформил первый дубль в карьере. Он выиграл Кубок Стэнли раньше, чем забросил шайбу в НХЛ
#Александр Волков (хоккей)
Хоккей
Сергачев во второй раз в карьере сделал три ассиста за матч НХЛ
#Михаил Сергачев
Хоккей
Капризов – первая звезда недели НХЛ. «Миннесота» забила оба победных гола в овертаймах с его участием
#Кирилл Капризов
Хоккей
Кучеров пропустит регулярный сезон НХЛ. Он перенесет операцию на бедре
#Никита Кучеров
Хоккей
Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»
#Никита Нестеров
Хоккей
Предварительная дата старта нового сезона НХЛ – 1 января 2021 года
#НХЛ
Хоккей
Пойнт – лучший снайпер плей-офф НХЛ-2020. «Тампа» брала его на драфте под 79-м номером
#Брэйден Пойнт
Хоккей
Хоккеист «Тампы» Марун победил в двух финалах Кубка Стэнли подряд
#Патрик Марун
Хоккей
Капитан «Тампы» Стэмкос впервые взял Кубок Стэнли. Он сыграл в плей-офф три минуты
#Стивен Стэмкос
Хоккей
Волков дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли. И сразу выиграл трофей
#Александр Волков (хоккей)
Хоккей
«Тампа» – обладатель Кубка Стэнли 🏆
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:2 в пользу «Тампы»
#Даллас (х)
Хоккей
«Тампа» в третий раз победила «Даллас» в финале Кубка Стэнли
#НХЛ
Хоккей
У Василевского 17 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это рекорд НХЛ для вратарей
#Андрей Василевский
Хоккей
«Тампа» победила «Даллас» в третьей игре финала Кубка Стэнли. Кучеров набрал два очка
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Тампа» обыграла «Даллас» во втором финале Кубка Стэнли, у Кучерова и Радулова – по два ассиста
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу» в первой игре финала Кубка Стэнли. Худобин – главная звезда матча
#Антон Худобин
Хоккей
Где смотреть финал Кубка Стэнли 🏒
#НХЛ
Хоккей
Кучеров – девятый среди россиян по очкам в Кубке Стэнли
#Никита Кучеров
Хоккей
«Тампа» впервые за пять лет вышла в финал Кубка Стэнли
#Тампа-Бэй
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Хоккей
В матче «Тампы» и «Айлендерс» три шайбы были забиты за 27 секунд
#НХЛ
Хоккей
Кучеров забросил победную шайбу в игре «Тампы» и «Айлендерс»
#Никита Кучеров
Хоккей
«Тампа» забила «Айлендерс» 8 голов в финале конференции
#Тампа-Бэй
Хоккей
Кучеров получил травму в последнем матче серии с «Бостоном»
#Никита Кучеров
Хоккей
Вратарь «Тампы» Макиленни представил шлем с изображением темнокожих спортсменов
#Кертис Макиленни
Хоккей
Плей-офф НХЛ возобновится 29 августа
#НХЛ
Хоккей
«Тампа» прошла «Коламбус» в Кубке Стэнли, Кучеров стал рекордсменом клуба в плей-офф
#Тампа-Бэй
Хоккей
Кучеров много забивает и врывается в историю «Тампы»
#Никита Кучеров
Хоккей
Василевский стал шестым вратарем в истории НХЛ, который идет без поражений в основное время более чем в 21 матчем подряд
#Андрей Василевский
Хоккей
Кучеров сделал дубль, забил победный гол и набрал очки в 11-м матче подряд. Теперь он – шестой в списке бомбардиров
#Никита Кучеров
Хоккей
«Тампа» всего 13 раз бросила по воротам «Каролины». 11 – в первом периоде
#Тампа-Бэй
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампой»: три причины, почему это важно
#Андрей Василевский
Хоккей
Кучеров набрал 128 очков за сезон и превзошел достижение Могильного
#НХЛ
Хоккей
Кучеров установил рекорд 20-летия, но его затмил еще один русский парень
#НХЛ
Хоккей
Кучеров стал пятым по системе «гол+пас» среди российских хоккеистов в НХЛ
#Никита Кучеров
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