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«Тампа» обыграла «Монреаль» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:0
03 июля, 09:54
Третий матч финальной серии Кубка Стэнли. «Монреаль» принимал «Тампу» и проиграл 3:6. У хозяев голами отметились Филлип Дано, Ник Сузуки и Кори Перри. У «Тампы» – Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (дубль) и Блэйк Коулмэн.
Факты по этому матчу:
- Это третья победа «Тампы». Счет в серии – 3:0 в ее пользу.
- Для Андрея Василевского это 8-я победа в финалах Кубка Стэнли. Он стал первым европейцем, которому это удалось. И 22-м в истории.
- У «Тампы» 14 шайб в трех матчах финала Кубка Стэнли-2021. Это 8-й случай за 77 лет.
Четвертый матч между «Тампой» и «Монреалем» состоится 6 июля.
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