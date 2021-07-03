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#Тампа-Бэй (х) #Монреаль (х) #НХЛ

«Тампа» обыграла «Монреаль» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:0

03 июля, 09:54

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли. «Монреаль» принимал «Тампу» и проиграл 3:6. У хозяев голами отметились Филлип Дано, Ник Сузуки и Кори Перри. У «Тампы» – Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (дубль) и Блэйк Коулмэн.

Факты по этому матчу:

  • Это третья победа «Тампы». Счет в серии – 3:0 в ее пользу.
  • Для Андрея Василевского это 8-я победа в финалах Кубка Стэнли. Он стал первым европейцем, которому это удалось. И 22-м в истории.
  • У «Тампы» 14 шайб в трех матчах финала Кубка Стэнли-2021. Это 8-й случай за 77 лет.

Четвертый матч между «Тампой» и «Монреалем» состоится 6 июля.

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Источник:
Гол
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