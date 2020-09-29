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#Александр Волков (хоккей) #НХЛ #Хоккей #Тампа-Бэй

Волков дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли. И сразу выиграл трофей

29 сентября, 09:55

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Волков – русский нападающий «Тампы». В шестом матче с «Далласом» он впервые сыграл в плей-офф НХЛ. «Тампа» выиграла игру (2:0) и серию (4:2). Волков – обладатель Кубка Стэнли.

Что еще надо о нем знать:

  • Волкову 23 года. В регулярном сезоне-2019/20 он сыграл в НХЛ девять игр. Там набрал очко за передачу. Весь плей-офф Волков был запасным.
  • В России Волков играл в системе СКА. В 2017-м попал в команду АХЛ «Сиракьюз Кранч». Из нее он и поднимался в состав «Тампы».
  • В игре с «Далласом» Волков заработал удаление, с которого «Тампа» забила победную шайбу. Имя Волкова попадет на Кубок Стэнли.
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