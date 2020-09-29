Волков дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли. И сразу выиграл трофей

Александр Волков – русский нападающий «Тампы». В шестом матче с «Далласом» он впервые сыграл в плей-офф НХЛ. «Тампа» выиграла игру (2:0) и серию (4:2). Волков – обладатель Кубка Стэнли.

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