Александр Волков (хоккей)
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Тампа-Бэй
Волков дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли. И сразу выиграл трофей
29 сентября, 09:55
Александр Волков – русский нападающий «Тампы». В шестом матче с «Далласом» он впервые сыграл в плей-офф НХЛ. «Тампа» выиграла игру (2:0) и серию (4:2). Волков – обладатель Кубка Стэнли.
Что еще надо о нем знать:
- Волкову 23 года. В регулярном сезоне-2019/20 он сыграл в НХЛ девять игр. Там набрал очко за передачу. Весь плей-офф Волков был запасным.
- В России Волков играл в системе СКА. В 2017-м попал в команду АХЛ «Сиракьюз Кранч». Из нее он и поднимался в состав «Тампы».
- В игре с «Далласом» Волков заработал удаление, с которого «Тампа» забила победную шайбу. Имя Волкова попадет на Кубок Стэнли.
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