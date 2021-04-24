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#Тампа-Бэй #НХЛ #Хоккей

Хоккеисты «Тампы» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в прошлом сезоне

8 часов назад

29 сентября 2020-го – «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли.

24 апреля 2021-го – ее хоккеисты получили перстни за победу в турнире.

«Тампа» в своем твиттере показала персональные награды и описала их главные детали:

  • Общий вес драгоценных камней – 25 карат (557 бриллиантов и 81 сапфир).
  • На каждом перстне есть имя, номер и автограф игрока.
  • Еще на перстне есть надписи «Champions 2020» и «Distant Thunder».
  • На внутренней стороне перстней есть 216:14 – столько минут «Тампа» сыграла в овертаймах в прошлом сезоне.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Тампы»
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