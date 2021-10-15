«Тампа» победила «Детройт» в матче НХЛ с 13 голами. Она дважды отыграла разницу в три шайбы

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал первые очки в сезоне: забросил одну шайбу и отдал три ассиста. В первой игре сезона против «Питтсбурга» (2:6) он не делал результативных действий.

Прошлый регулярный чемпионат Кучеров полностью пропустил из-за операции на бедре. Он вернулся к розыгрышу Кубка Стэнли и второй раз подряд стал его лучшим бомбардиром (32 очка: восемь голов, 24 ассиста).