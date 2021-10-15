Тампа-Бэй
НХЛ
«Тампа» победила «Детройт» в матче НХЛ с 13 голами. Она дважды отыграла разницу в три шайбы
2 часа назад
Матч «Тампы» и «Детройта» закончился со счетом 7:6 (овертайм). Пока это самая результативная игра сезона, всего команды провели 16 игр.
- «Тампа» пропустила первой и отыгрывалась по ходу всего матча. Дважды она сокращала разницу в -3 шайбы.
- К середине второго периода она проигрывала 0:3, а к середине третьего 3:6. Но в итоге она сравняла счет и перевела игру в овертайм, где забросила свою седьмую шайбу и победила.
- Главным бомбардиром матча стал игрок «Детройта» Тайлер Беруцци, у него четыре шайбы. У «Тампы» четыре ассиста отдал Виктор Хедман, один из них – при голе в овертайме.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал первые очки в сезоне: забросил одну шайбу и отдал три ассиста. В первой игре сезона против «Питтсбурга» (2:6) он не делал результативных действий.
Прошлый регулярный чемпионат Кучеров полностью пропустил из-за операции на бедре. Он вернулся к розыгрышу Кубка Стэнли и второй раз подряд стал его лучшим бомбардиром (32 очка: восемь голов, 24 ассиста).
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